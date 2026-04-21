Tegas! Menkeu Purbaya Tolak Tawaran Utang IMF-Bank Dunia US$30 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil sikap tegas di tengah memanasnya tensi geopolitik global akibat konflik Amerika Serikat dan Iran. Purbaya secara terang-terangan menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia senilai US$25 miliar hingga US$30 miliar.

Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. Purbaya menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia saat ini masih dalam kondisi sangat sehat dan memiliki daya tahan yang mencukupi.

"Mereka sudah menyediakan uang, ada yang bilang US$20 miliar sampai US$30 miliar dolar untuk memberikan bantuan ke negara-negara yang membutuhkan," ujar Purbaya saat ditemui jurnalis di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Purbaya menyampaikan apresiasinya atas tawaran tersebut, namun ia memastikan Indonesia belum membutuhkan suntikan dana segar dari lembaga donor internasional tersebut. Menurutnya, pemerintah masih mengantongi cadangan kas yang solid.

Bantalan Kas Masih Tebal

Keyakinan Menkeu bersumber pada posisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai Rp420 triliun, atau setara dengan US$25 miliar. Angka ini dianggap sebagai "bantalan" yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa harus menambah beban utang baru.

"Tapi saya bilang, ya itu terima kasih atas tawarannya, tapi sekarang kondisi APBN kita masih bagus dan saya belum butuh itu. Kita masih punya uang sebesar US$25 miliar yang kita pegang sendiri untuk negara sendiri. Jadi kondisi keuangan kita masih aman," tegasnya.

Debat Sengit Soal Defisit

Penolakan ini sempat memicu diskusi hangat antara Kementerian Keuangan dengan pihak IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga internasional tersebut mempertanyakan strategi Indonesia dalam menjaga defisit anggaran tetap di bawah level 3 persen, terutama di tengah lonjakan subsidi energi akibat ketidakpastian global.

Purbaya menceritakan, sempat terjadi debat seru mengenai kebijakan fiskal (policy) yang diambil pemerintah Indonesia. Pihak asing meragukan kemampuan Indonesia menutup kebutuhan subsidi tanpa memperlebar defisit.

"Itu debat seru, mempertanyakan apa policy kita. Dan kita jelaskan langkah-langkah kita. Salah satu yang ditanya adalah defisitnya kan di bawah 3 persen, subsidi naik, gimana cara nutupnya? Ya kita jelaskan, kita lakukan penghematan di berbagai lini," ucap Purbaya.

Dengan posisi kas yang masih melimpah dan langkah efisiensi yang ketat, pemerintah optimistis mampu mengarungi badai ekonomi global tanpa harus bergantung pada pinjaman darurat dari lembaga internasional.