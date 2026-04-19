Teheran Bingung Hadapi 'Ocehan' Trump, Iran: Kami Siap Bela Diri Sampai Prajurit Terakhir

Iran merasa bingung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang dinilai kerap berubah-ubah perkataannya.

Pemerintah Iran secara terbuka menyatakan keheranannya terhadap gaya komunikasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Teheran menilai pernyataan-pernyataan yang dilontarkan orang nomor satu di Gedung Putih tersebut sering kali kontradiktif dan membingungkan dunia internasional.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh di sela-sela Forum Diplomatik Antalya di Turkiye, Sabtu (18/4/2026). Kritik ini muncul merespons ancaman aksi militer baru yang sempat diembuskan Trump terhadap Teheran.

"Dia mengatakan hal-hal kontradiktif dalam pernyataan yang sama. Saya tidak tahu persis apa yang dia maksud," ujar Khatibzadeh lugas saat memberikan keterangan kepada awak media.

Kritik Gaya Diplomasi Media Sosial

Khatibzadeh menyoroti kebiasaan Trump yang dinilai terlalu banyak bicara, terutama melalui platform media sosial. Menurutnya, intensitas cuitan dan pernyataan Trump di Twitter acap kali tidak konsisten dan justru memicu kebingungan diplomatik.

"Pihak Amerika banyak nge-tweet, banyak bicara. Terkadang membingungkan, terkadang kontradiktif," tambahnya. Ia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada publik Amerika Serikat mengenai apakah narasi yang dibangun Trump selaras dengan hukum internasional atau tidak.

Tak Ingin Perang, tapi Siap Bertempur

Meski tensi meningkat, Khatibzadeh menegaskan bahwa Iran tidak memiliki ambisi untuk memicu konflik bersenjata. Baginya, perang tidak akan pernah menghasilkan dampak positif bagi pihak mana pun. Namun, diplomasi damai bukan berarti Iran akan tinggal diam jika kedaulatannya diusik.

"Kami tidak menginginkan konflik, tetapi kami akan berjuang sampai prajurit Iran terakhir jika diserang. Kami akan membela negara secara heroik dan patriotik sebagai peradaban tertua di Bumi," tegasnya dengan nada diplomasi yang kuat.

Strategi di Selat Hormuz

Menanggapi tuduhan AS soal ancaman navigasi di Selat Hormuz, Khatibzadeh justru membalikkan keadaan. Ia menegaskan bahwa Iran adalah pihak yang berupaya keras memfasilitasi jalur aman bagi kapal komersial dan perdagangan global, terutama selama masa gencatan senjata Israel-Lebanon.

Ia menuding Washington sebagai pihak yang mencoba menggagalkan inisiatif jalur aman tersebut demi mengepung kepentingan Iran. Khatibzadeh pun memberikan peringatan keras terkait komitmen bersama di wilayah tersebut.

"Amerika tidak dapat memaksakan kehendak mereka. Jika ketentuan gencatan senjata dilanggar dan Amerika tidak menghormati komitmen, akan ada konsekuensi bagi mereka," pungkasnya.

Ketegangan di jalur logistik energi dunia ini diprediksi akan terus menjadi sorotan global, mengingat Selat Hormuz merupakan urat nadi strategis bagi pasokan minyak internasional.