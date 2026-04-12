Teheran Pilih 'Slow Play', Pastikan Pintu Diplomasi Tak Tertutup Usai Buntu di Islamabad

Di tengah memanasnya retorika Washington pasca-kegagalan perundingan di Islamabad, Teheran justru menunjukkan sikap yang jauh lebih tenang. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan bahwa meski meja perundingan dengan Amerika Serikat (AS) di Pakistan mendingin, aparat diplomatik Iran tidak akan berhenti bekerja.

Bagi Teheran, diplomasi bukan sekadar ajang adu urat saraf, melainkan instrumen vital untuk mengamankan kedaulatan.

“Aparat diplomatik adalah alat untuk mengamankan, melindungi, dan melestarikan kepentingan nasional,” ujar Baghaei kepada media lokal Iran, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Minggu (12/4/2026).

Baghaei memastikan, Iran tidak akan mengisolasi diri. Konsultasi dengan Pakistan serta negara-negara sahabat dan tetangga di kawasan akan terus berlanjut guna menjaga stabilitas, meski kesepakatan permanen dengan AS masih jauh dari panggang api.

Ogah Disetir Waktu

Sikap tenang Iran ini bukan tanpa alasan. Laporan dari kantor berita Tasnim mengungkapkan bahwa Teheran sengaja mengambil posisi tidak terburu-buru. Sebuah sumber otoritas menyebutkan bahwa Iran telah mengajukan proposal yang 'masuk akal', dan kini bola panas berada di tangan Washington.

“Iran mengajukan inisiatif dan proposal yang masuk akal. Sekarang giliran AS untuk melihat masalah-masalah tersebut secara realistis,” ungkap sumber tersebut.

Teheran menilai AS telah melakukan kesalahan kalkulasi dalam memahami posisi tawar Iran. Bahkan, Iran menebar ancaman halus namun fatal: tidak akan ada perubahan situasi di Selat Hormuz selama AS belum bersedia menyetujui kesepakatan yang wajar. Hingga kini, Iran pun merasa belum perlu menetapkan tanggal atau lokasi untuk pembicaraan lanjutan.

Tudingan Nuklir J.D. Vance

Kontras dengan ketenangan Teheran, Wakil Presiden AS J.D. Vance justru menunjukkan kegusarannya. Vance menuding kegagalan maraton diplomasi selama 21 jam di Islamabad disebabkan oleh keengganan Iran melepaskan ambisi senjata nuklirnya.

“Kabar buruknya adalah kita belum mencapai kesepakatan,” kata Vance melalui laporan CNN.

Menurut Vance, AS menuntut komitmen tegas agar Iran tidak berupaya memperoleh alat-alat yang memungkinkan mereka memproduksi senjata nuklir secara cepat. "Kami belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang," cetusnya.

Meski Vance meradang, Teheran tetap pada pendiriannya. Bagi Baghaei, keberhasilan diplomasi hanya bisa terjadi jika ada 'itikad baik' dari lawan bicara dan pengakuan penuh terhadap hak-hak sah Iran. Selama syarat itu belum terpenuhi, Teheran tampaknya lebih memilih bermain cantik dalam tempo lambat, sembari tetap menjaga urat nadi logistik dunia di Selat Hormuz dalam genggaman mereka.