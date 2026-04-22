Tekan Biaya Logistik dan Ketimpangan, Menteri AHY Dorong Percepatan Kereta di Luar Jawa

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memimpin rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026). Pemerintah mendorong percepatan pembangunan rel di luar Jawa untuk menekan biaya logistik dan memperkuat konektivitas. (Foto: Dok Kemenko Infrastruktur).

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa.

Langkah ini diarahkan untuk menekan biaya logistik, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa (22/4/2026).

Dalam arahannya, AHY menyebut pengembangan jaringan rel lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya di sektor infrastruktur.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Menko AHY bersama sejumlah pejabat menghadiri rapat percepatan pembangunan kereta api di luar Pulau Jawa. Pemerintah mendorong pemerataan infrastruktur transportasi. (Foto: Kemenko Infrastruktur).

Ia mengakui, pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia saat ini masih belum merata. Karena itu, diperlukan perencanaan matang dan kerja sama lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

AHY juga menyoroti masih kecilnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Untuk angkutan penumpang, porsinya baru sekitar 4 persen, sementara logistik hanya sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.

Selain itu, ia menyinggung adanya ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.

Dalam pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau memiliki kebutuhan berbeda. Sumatra memerlukan penguatan jaringan yang sudah ada, Kalimantan membutuhkan pembangunan dari awal, sementara Sulawesi harus mengintegrasikan jalur dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk merealisasikan tambahan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer, termasuk reaktivasi jalur, dibutuhkan investasi jumbo.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

AHY juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama dalam pengalokasian anggaran transportasi publik.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

Menutup arahannya, AHY menegaskan pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi tahap awal dalam merumuskan langkah konkret percepatan pembangunan jaringan kereta api nasional yang lebih merata, efisien, dan berkelanjutan.