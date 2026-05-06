Tekuk China di Piala Asia U-17 2026: Kurniawan Dwi Yulianto Minta Timnas Rayakan Secukupnya

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto (KDY) meminta skuadnya untuk tidak berlebihan merayakan kemenangan perdana mereka di Piala Asia U-17 2026.

Skuad Garuda Muda menang tipis 1-0 di laga pembuka kontra China.

Satu gol dari Keanu Senjaya pada menit ke-87 menjadi pembeda pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (6/5/2026) dini hari.

"Alhamdulillah, kredit diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam, taktik, mereka sangat disiplin dalam posisi, dan tak lupa terima kasih juga untuk, dukungan dan support-nya, doa dari seluruh masyarakat Indonesia," ujar Kurniawan usai laga.

Pelatih berkepala plontos itu menambahkan, raihan tiga angka atas China memang patut disyukuri oleh para pemain. Namun demikian, dia mengingatkan anak asuhnya untuk tidak larut dalam euforia, sebab masih ada dua laga penentu di fase grup.

Asal tahu saja, skuad Garuda Muda yang tergabung di Grup B masih akan menghadapi dua partai krusial menghadapi Qatar dan Jepang. Di laga perdana, Jepang berhasil membungkam Qatar dengan skor 3-1.

"Alhamdulillah tiga poin yang sangat penting, dan saya, berharap malam ini kami merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan kami untuk langkah kita ke Piala Dunia," tutur dia.

"Mudah-mudahan, apa yang menjadi rencana kami bisa berjalan dengan lancar dan tak lupa selalu minta dukungan, doa, dan support dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Kurniawan melanjutkan.

Hasil positif kontra China menempatkan Indonesia di peringkat kedua Grup B dengan tiga poin. Garuda Muda hanya kalah selisih gol dari Jepang.

Indonesia pun membuka peluang besar untuk lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U17 2026 di Qatar pada akhir tahun ini.

Pertandingan kedua Indonesia akan dilakoni melawan Qatar pada Sabtu (9/5/2026) pukul 23.30 WIB. Pada hari yang sama, Jepang akan menghadapi China mulai pukul 23.00 WIB.

