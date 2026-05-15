Tekuk Liverpool 4-2, Aston Villa Amankan Tiket Liga Champions

Aston Villa mengamankan tempat di Liga Champions setelah membekuk Liverpool dengan skor 4-2 pada pekan 37 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Liverpool, Sabtu (16/5/2026).

Aston Villa mengemas kemenangan berkat gol Morgan Rogers, Ollie Watkins (2) dan John McGinn, sedangkan Liverpool sempat membalas melalui Virgil van Dijk (2).

Kemenangan ini membuat Aston Villa naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin dari 37 pertandingan, memastikan tiket ke Liga Champions musim depan.

Di sisi lain, kekalahan membuat Liverpool turun ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 59 poin dari 37 pertandingan, unggul empat poin dri Bournemouth di peringkat enam.

Jalannya pertandingan

Liverpool sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dan sempat membobol gawang melalui Cody Gakpo yang tidak disahkan wasit karena offside.

Selanjutnya giliran Dominik Szoboszlai yang menciptakan peluang dengan tendangan jarak jauh, akan tetapi bola dapat diselamatkan kiper Villa Emiliano Martinez.

Meski sempat mendapatkan tekanan, Villa berhasil unggul terlebih dahulu melalui Morgan Rogers setelah menerima umpan Lucas Digne sehingga skor berubah menjadi 1-0 pada menit 42.

Memasuki babak kedua, Liverpool dapat menyamakan kedudukan pada menit 52 lewat sundulan yang dilepaskan Virgil van Dijk sehingga skor kembali sama kuat 1-1.

Villa berhasil kembali unggul pada menit 57 setelah umpan dari Morgan Rogers dapat dikonversikan menjadi gol oleh Ollie Watkins sehingga skor berubah menjadi 2-1.

Skuad asuhan Unai Emery dapat menambah keunggulan mereka menjadi 3-1 pada menit 73 lewat gol kedua yang diciptakan oleh Watkins ke gawang Liverpool.

Selanjutnya giliran John McGinn yang membuat Villa memperlebar keunggulan menjadi 4-1 setelah menerima umpan dari Watkins pada menit 89.

Memasuki waktu tambahan babak kedua, Liverpool sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 2-4 setelah umpan Szoboszlai dapat dikonversikan menjadi gol oleh Van Dijk pada menit 90+2.

Pada waktu yang tersisa, Liverpool berusaha untuk memangkas ketertinggalan, akan tetapi hingga laga usai, skor 4-2 untuk kemenangan Aston Villa tetap bertahan.