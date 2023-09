Tekuk PSM, Arema Tutup Laga Pamungkas dengan Kemenangan

Arema FC menutup laga terakhir BRI Liga 1 2021/2022 dengan kemenangan usai menundukkan PSM Makassar 1-0, Rabu (30/3/2022).

Bertanding di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, gol kemenangan Singo Edan dicetak sang bomber Carlos Fortes jelang laga berakhir. Ini adalah gol ke-20 penyerang Portugal itu di Liga 1 musim ini, menyamai raihan gol Ciro Alves dan kurang 2 gol dari Ilija Spasojevic.

Dengan hasil ini, Arema FC menjadi ada di peringkat 4 dengan 65 poin, berselisih 2 poin dari Persebaya yang baru akan tanding pada Kamis (31/3/2022). Di sisi lain, PSM menempati urutan 13 dengan 38 poin, berselisih 2 poin dari PSS Sleman yang baru akan tanding pada Kamis (31/3/2022).

PSM Makassar sebenarnya memulai laga dengan benar dan menebar ancaman saat pertandingan baru semenit berjalan. Arfan melepas tembakan, tetapi arahnya belum membuat bola menembus gawang Arema.

Arema membuat peluang di menit 9. Bagas melepas tendangan bebas, bola tipis melebar di samping kiri gawang PSM.

PSM balik mengancam lewat tendangan bebas di menit 13. Zulkifli melepas sepakan akurat, bola bisa ditepis Adilson.

Bagas kembali beraksi di menit 27. Ia melepas tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih membentur mistar PSM. Arema belum berhasil mencetak gol.

Pada babak kedua, PSM Makassar coba menyengat. Arfan melepas tembakan di menit 48, tetapi bola belum menemui sasaran.

Di menit 57, Arema mendapat peluang lagi. Fortes melepas sundulan, tetapi arah bola belum tepat sasaran ke gawang PSM.

PSM mendapat peluang terbaik di menit 72. Yakob berhasil mendapat momen one on one dengan Adilson, Yakob menendang bola, bola bisa ditepis Adilson untuk mengamankan gawang Arema.

Arema membuat peluang di menit 75. Mendapat bola datar di kotak penalti PSM, Fortes melepas tendangan datar, tetapi bola bisa ditangkap Syaiful.

Gol akhirnya jadi milik Arema usai melancarkan serangan balik cepat. Berawal dari sepak pojok PSM pada menit ke-84. Bola yang melambung masuk ke kotak penalti Arema berhasil disapu dan mulai membangun serangan balik.

Dendi mendapat bola, mendorong ke kotak penalti, lalu mengoper ke Fortes. Fortes menendang bola, tetapi bola bisa ditepis Syaiful. Semenit berselang, lewat situasi sepak pojok, Fortes mencetak gol lewat sundulan. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang ditiupkan tanda pertandingan berakhir.