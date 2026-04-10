Piala AFF Futsal: Timnas Indonesia Sukses Tembus Final Keempat Beruntun

Tim nasional futsal Indonesia kembali menegaskan dominasinya di kancah Asia Tenggara. Skuad Garuda berhasil memastikan diri melangkah ke partai puncak Piala AFF Futsal untuk keempat kalinya secara beruntun usai menyingkirkan perlawanan sengit Vietnam dengan skor tipis 3-2.

Laga semifinal yang mendebarkan ini berlangsung di Gimnasium Nonthaburi, Thailand, pada Jumat (10/4/2026) sore waktu setempat. Kemenangan ini bukan sekadar tiket menuju final, melainkan penegas konsistensi mental juara yang tengah dibangun oleh Tim Merah Putih.

Pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Indonesia tampil efektif dan berhasil memegang kendali permainan pada babak pertama. Keunggulan Indonesia dibuka oleh sepasang gol (brace) ciamik dari Andarias Kareth yang tercipta hanya dalam rentang waktu tiga menit, yakni pada menit ke-10 dan 13.

Memasuki babak kedua, Vietnam merespons lewat skema serangan balik dan sukses memperkecil ketertinggalan melalui sontekan Nguyen Da Hai pada menit ke-22. Namun, mentalitas skuad Indonesia patut diacungi jempol. Hanya berselang satu menit, Muhammad Sanjaya (23') sukses mengoyak jala gawang lawan untuk kembali memperlebar margin gol menjadi 3-1.

Vietnam yang terus memberikan tekanan akhirnya hanya mampu menambah satu gol hiburan lewat Trinh Cong Dai pada menit ke-30. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai.

Tradisi Puncak dan Misi Mempertahankan Gelar

Hasil impresif di Nonthaburi ini mengukuhkan tradisi emas Indonesia di turnamen futsal kasta tertinggi Asia Tenggara. Tercatat, Timnas Futsal Indonesia tak pernah absen tampil di partai final sejak edisi 2019, lalu berlanjut pada 2022, 2024, dan kini di 2026.

Langkah ke final ini juga membuka lebar asa Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang mereka raih dua tahun silam. Menariknya, pada partai puncak Piala AFF Futsal 2024 yang juga dihelat di Thailand, Indonesia sukses mengangkat trofi setelah menundukkan lawan yang sama, Vietnam, dengan skor meyakinkan 2-0.

Kini, Indonesia bersiap memburu mahkota ketiga di ajang Piala AFF Futsal, melengkapi dua gelar supremasi yang sebelumnya direngkuh pada edisi 2010 dan 2024.

Di partai penentuan yang akan datang, Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Mereka masih menanti pemenang antara Australia dan tuan rumah Thailand—tim tersukses sepanjang sejarah turnamen ini dengan raihan 16 gelar juara—yang baru akan berlaga pada Jumat malam.

Apa pun hasilnya, satu tempat di podium tertinggi sudah berada dalam jarak pandang penggawa Garuda.