Telat Sesuaikan Harga BBM Biang Kerok Rupiah Keok Lawan Mata Uang ASEAN

Nilai tukar rupiah pada Senin (13/4/2026) pagi melemah 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp17.121 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp17.104 per dolar AS.

Ukuran Font Kecil Besar

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot hingga menyentuh level Rp17.189 pada penutupan perdagangan Jumat (17/4/2026). Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan ini dipicu oleh ketidaksiapan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia, tidak seperti negara ASEAN lainnya.

Ibrahim mencontohkan Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang lebih disiplin dalam menjaga anggaran dengan berani menaikkan harga BBM mengikuti pasar global.

"Kalau mata uang ASEAN, mereka itu memang benar-benar sudah menaikkan BBM. Ya mereka menaikkan BBM, artinya apa? Pada saat mereka menaikkan BBM, ini sudah cukup bagus. Artinya apa, masalah disiplin anggaran mereka itu bisa terjaga," ujar Ibrahim kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Menurut catatan Ibrahim, Thailand bahkan mengalami lonjakan harga BBM sebesar 14-22 persen yang berujung pada defisit anggaran USD857 juta demi menjaga stabilitas jangka panjang. Hal inilah yang tidak dilakukan Indonesia.

"Karena mengikuti gerak langkah harga minyak mentah dunia. Indonesia kan tidak. Kalau seandainya Indonesia mengikuti gaya negara-negara lain, mungkin tidak akan seperti ini disiplin anggarannya," kata dia.

Kekhawatiran soal disiplin anggaran ini juga sempat dibahas pemerintah dalam pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, S&P, di Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah menjaga agar defisit anggaran tidak melampaui ambang batas 3 persen.

"Misalnya, pemerintah dalam pertemuan kemarin di Amerika dengan pemerintah internasional, itu S&P. Yang dibahas adalah hasil disiplin anggaran. Jangan sampai dipisih anggaran itu menyentuh level 3 persen," tambahnya.

Meski tertekan, Ibrahim berpendapat kondisi saat ini belum mengarah pada krisis moneter seperti tahun 1997. Ia menilai ekonomi Indonesia masih kuat, namun terbebani oleh tingginya impor minyak mentah. Ia pun menyentil perubahan status Indonesia yang dulu merupakan eksportir minyak.

"Walaupun rupiah mengalami pelemahan, tapi ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Buktinya apa? Buktinya pertumbuhan ekonomi memang cukup bagus. Kalau pelemahan mata uang Rupiah, ini kan disebabkan oleh import minyak yang cukup besar. Di zaman Pak Harto dulu kita kan menjadi negara anggota OPEC kan. Bahkan mengekspor 1 juta barel per hari kan. Nah kita berubah," jelasnya.

Namun, ia tetap mewanti-wanti dampak riil di lapangan. Gejolak di Timur Tengah mulai memicu kenaikan harga barang-barang berbasis impor dan material industri.

"Jadi permasalahan Timur Tengah ini berdampaknya cukup luar biasa terhadap perekonomian di Indonesia. Harga plastik, harga-harga kualitas import, ini pun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini yang mempengaruhi dia mengalami pelemahan," tutur Ibrahim.