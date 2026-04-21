TelkomGroup Borong 3 Penghargaan Apresiasi Konektivitas Digital 2026

Ukuran Font Kecil Besar

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih tiga penghargaan pada ajang Apresiasi Konektivitas Digital 2026 yang digelar Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (17/4/2026).

Pencapaian ini menjadi apresiasi atas kiprah berkelanjutan TelkomGroup dalam menjaga resiliensi jaringan, memperluas akses digital, serta mendorong pemerataan konektivitas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh Indonesia.

Dalam ajang tersebut, TelkomGroup meraih tiga penghargaan, yakni Perusahaan Terbaik dalam Menjaga Resiliensi Konektivitas Digital di Seluruh Indonesia untuk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk yang diterima oleh Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Operator Selular Perintis Pemerataan Konektivitas Digital di Wilayah 3T Terbaik untuk PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang diterima oleh Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, serta Perusahaan Terbaik dalam Peningkatan Layanan Sinyal di Wilayah 3T untuk PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) yang diterima oleh Direktur Komersial Telkomsat Andri Yunianto.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pemerataan konektivitas digital nasional.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kita perlu kerja sama dengan banyak pihak. Kehadiran berbagai elemen masyarakat, industri, dan mitra strategis memudahkan langkah pemerintah untuk terus memastikan agar konektivitas ini bisa berjalan dengan baik di seluruh daerah,” ujarnya.

Penghargaan ini semakin menegaskan posisi strategis TelkomGroup sebagai enabler ekosistem digital nasional yang berdaya saing global melalui penguatan infrastruktur konektivitas secara menyeluruh yang mencakup jaringan darat, laut, hingga satelit.

Sejalan dengan langkah transformasi perusahaan, TelkomGroup terus memperluas kapabilitas digital dan kualitas layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur Network Telkom Nanang Hendarno menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi dan konsistensi seluruh insan TelkomGroup dalam membangun dan memastikan ketahanan jaringan digital Indonesia.

“Penghargaan ini kami maknai sebagai amanah untuk terus menjaga keandalan jaringan sekaligus memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah yang menantang secara geografis. Bagi TelkomGroup, konektivitas bukan sekadar infrastruktur, melainkan enabler yang membuka akses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan berbagai peluang kemajuan bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Nanang.

Melalui sinergi kekuatan dan kepemilikas infrastruktur yang ekstensif, TelkomGroup terus mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional, mulai dari backbone fiber optic hingga layanan satelit untuk menjangkau area blank spot dan wilayah geografis menantang. Langkah ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, TelkomGroup akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan konektivitas digital, sehingga setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berdaya saing, dan turut berkontribusi dalam mendorong kemajuan Indonesia.

