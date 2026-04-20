TelkomGroup Siapkan Future Leaders Melalui Program Pengembangan Kepemimpinan Strategis

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menyelenggarakan Future Leaders Development Program (FLDP) 2026, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun pipeline kepemimpinan yang unggul dan berkelanjutan hingga level tertinggi organisasi.

Sebanyak 27 talenta terbaik berhasil terpilih dari total 270 kandidat unggulan melalui proses seleksi yang komprehensif dan berlapis. Program ini menjadi langkah strategis TelkomGroup dalam memperkuat kesiapan kepemimpinan untuk menghadapi persaingan industri digital yang semakin dinamis, sekaligus mendukung agenda transformasi perusahaan melalui TLKM 30.

Proses ini mencakup tahapan talent nomination & screening, assessment berbasis esai dan Harrison Assessments Talent Solution (HATS), wawancara kompetensi dan kepemimpinan, hingga talent review oleh unit bisnis dan persetujuan akhir Direksi. Proses seleksi berlapis ini menegaskan posisi FLDP sebagai program strategis dalam mempersiapkan future board TelkomGroup.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menegaskan bahwa FLDP merupakan investasi strategis perusahaan dalam menyiapkan pemimpin masa depan.

“Kepemimpinan adalah kunci keberhasilan dari sebuah transformasi. Melalui FLDP, kami tidak hanya menghadirkan program pengembangan, tetapi juga investasi strategis untuk menyiapkan future leaders hingga level tertinggi organisasi. Kami ingin memastikan setiap talenta memiliki kesiapan menyeluruh, mulai dari kapabilitas bisnis, kepemimpinan, hingga keberanian untuk mendorong transformasi,” ujarnya.

FLDP merupakan bagian integral dari agenda transformasi TelkomGroup dalam memastikan kesiapan organisasi melalui penguatan kapabilitas kepemimpinan yang adaptif, visioner, dan berdaya saing tinggi.

Program ini menyasar talenta dengan rekam jejak kinerja unggul, sekaligus membuka peluang bagi alumni Great People Scholarship Program (GPSP) sebagai bagian dari kesinambungan pengembangan talenta strategis perusahaan.

FLDP 2026 diawali dengan Ignite Phase (April 2026–Februari 2027) sebagai tahap pengembangan intensif untuk membangun kesiapan kepemimpinan secara menyeluruh. Program dimulai dengan onboarding imersif berkonsep unlearn and relearn, dilengkapi sesi inspiratif bersama Direksi serta penyusunan Individual Development Plan (IDP) bersama mentor.

Selanjutnya, peserta menjalani pengembangan melalui penugasan berbasis proyek bisnis nyata, eksposur kepemimpinan strategis, serta penguatan kompetensi masa depan secara berkelanjutan. Seluruh proses dimonitor melalui evaluasi berkala dan ditutup dengan final presentation sebagai penilaian kesiapan menuju fase berikutnya.

Melalui FLDP 2026, TelkomGroup semakin mempertegas komitmennya dalam membangun kepemimpinan yang unggul, adaptif, dan future-ready sebagai fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan bisnis serta memenangkan persaingan di era transformasi digital.