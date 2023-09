Telkomsel Berburu Talenta Digital Lokal untuk Dibawa ke Silicon Valley

Telkomsel sedang mencari talenta digital kualitas internasional melalui IndonesiaNEXT - program yang membuka peluang lebih luas bagi seluruh pemuda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas teknologi agar dapat menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global.

Vice President Corporate Communications Telkomsel Saki Hamsat Bramono mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang paling pesat di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat ini harus diimbangi dengan ketersediaan talenta digital yang kompeten.

"IndonesiaNEXT menjadi perwujudan komitmen Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler untuk terus berkontribusi membuka peluang, meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kapabilitas mahasiswa Indonesia agar dapat menjadi talenta digital yang berkualitas dan berdaya saing global," ujarnya di Jakarta, Jumat, (2/12/2022).

Semua ekosistem digital yang diciptakan Telkomsel akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan, tidak hanya startup tapi juga talentanya yang akan dibuat lebih tajam. Secara konsep perusahaan ingin bisa bangun talenta digital, khususnya dari mahasiswa.

Peserta IndonesiaNEXT Season 7 akan mengikuti setiap proses secara online dengan pola merdeka belajar mandiri dan kreatif dengan metode blended learning (Synchronous dan Asynchronous). Beberapa tahapan program terdiri dari National Webinar, Hard Skill, Area Bootcamp, National Bootcamp, dan Crowning Session.

Pada program ini, peserta berkesempatan mendapatkan sertifikasi tingkat internasional dari User Interface & User Experience (UI/UX), Google Search Engine Optimization (SEO), Adobe Illustrator & Photoshop, Microsoft Powerpoint & Excel, serta sertifikasi nasional Digital Marketing dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sejak penyelenggaraan pertamanya pada 2016, IndonesiaNEXT telah menjangkau lebih dari 73 ribu peserta yang berasal dari 2.900 universitas di seluruh Indonesia. Melalui serangkaian pelatihan dan sertifikasi keahlian di IndonesiaNEXT, seluruh mahasiswa dari segala jurusan di Indonesia, mulai dari jenjang studi Diploma hingga S2, berkesempatan untuk menjadi talenta digital masa depan Indonesia. Fokus IndonesiaNEXT dalam meningkatkan kemampuan teknologi digital para peserta diharapkan mampu mendorong ekosistem digital di Indonesia yang berdampak pada penguatan ekonomi digital nasional.

"Sebagai apresiasi kami akan bawa pemenang IndonesiaNEXT untuk ke Silicon Valley (Amerika Serikat) perusahaan Meta," kata Sakti.

“Ke depannya, talenta digital adalah kunci perubahan yang mampu berkontribusi nyata terhadap perkembangan ekosistem digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Bersama IndonesiaNEXT, mari tunjukkan bahwa mahasiswa kita adalah The NEXT Talents of Indonesia, manusia-manusia yang adaptif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi,” pungkas Saki.