Telusuri Korupsi Nikel 2013 - 2025, Kejagung Perluas Pemeriksaan Saksi

Penyidik Kejaksaan Agung mengawal Ketua Ombudsman RI 2026 - 2031 Hery Susanto (kedua kanan) seusai menjalani pemeriksaan dan penetapan tersangka di Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara/Muhammad Iqbal/agr)

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menelusuri dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2013–2025 dengan memperluas pemeriksaan saksi guna memperkuat pembuktian perkara.

Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 15 orang saksi dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap secara utuh konstruksi kasus yang turut menyeret Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto.

"Yang jelas pemeriksaan sudah lebih dari 15 orang saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (23/4/2026).

Meski demikian, Anang belum merinci identitas para saksi yang telah diperiksa. Ia hanya memastikan bahwa proses penyidikan masih berjalan dan terus dikembangkan.

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga fokus mengumpulkan alat bukti lain, termasuk dokumen yang berkaitan dengan tata kelola nikel dan penerimaan negara.

"Saat ini masih dalam proses penyidikan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti baik dokumen dan lainnya," ujarnya.

Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar terkait pengurusan persoalan dalam tata kelola nikel.

Penyidik menduga Hery berperan mengintervensi kebijakan yang berkaitan dengan perhitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Intervensi tersebut diduga dilakukan agar Ombudsman RI mengoreksi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

Langkah itu disebut bertujuan memberi keuntungan bagi PT TSHI dengan membuka ruang untuk menentukan sendiri besaran kewajiban PNBP yang harus disetorkan ke negara.

Kejagung memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

