Tembus Blokade AS, Kapal Tanker Minyak Iran Sili City Berhasil Pulang

Meski diancam Angkatan Laut AS, kapal tanker Sili City berhasil masuk perairan Iran. (Foto: presstv.ir)

Ketegangan di jalur urat nadi minyak dunia kembali memanas. Di tengah blokade ketat Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), sebuah kapal tanker minyak Iran, Sili City, dilaporkan berhasil menembus barikade dan memasuki perairan teritorial Iran dengan selamat, Selasa (21/4/2026).

Pihak militer Iran mengeklaim keberhasilan ini diraih meski kapal tersebut terus dihujani peringatan dan ancaman dari gugus tugas Angkatan Laut AS saat melintasi Laut Arab.

"Meski menghadapi berbagai peringatan dan ancaman dari gugus tugas Angkatan Laut AS, kapal tanker Sili City berhasil memasuki perairan teritorial Iran dengan dukungan operasional Angkatan Laut kita," tulis pernyataan resmi humas militer Iran yang dikutip media pemerintah, IRIB.

Saat ini, kapal raksasa tersebut dilaporkan sudah bersandar di salah satu pelabuhan selatan Iran sejak beberapa jam lalu.

Aksi 'Kucing-Kucingan' di Tengah Blokade

Keberhasilan Sili City pulang ke rumah menjadi tamparan bagi blokade laut yang dipasang Washington. Pasalnya, sejak 13 April lalu, Komando Pusat AS (CENTCOM) telah memerintahkan 27 kapal komersial untuk berbalik arah atau kembali ke pelabuhan sebagai bagian dari tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Sentimen di laut semakin memburuk setelah sebelumnya, pada Minggu (19/4), pasukan laut AS menyita kapal kargo Iran lainnya, TOUSKA, di Teluk Oman. Langkah AS yang menahan kapal tersebut dikecam keras oleh Teheran sebagai tindakan ilegal dan pelanggaran kedaulatan.

Trump: Gencatan Senjata Sulit Diperpanjang

Insiden menembusnya kapal Sili City terjadi di waktu yang sangat krusial. Gencatan senjata selama 14 hari yang dimediasi Pakistan akan berakhir pada Rabu (22/4/2026) malam waktu Washington.

Namun, harapan dunia agar gencatan senjata diperpanjang tampaknya membentur tembok tebal. Presiden AS Donald Trump memberikan sinyalemen pesimistis bahwa kesepakatan damai akan berlanjut.

"Sangat kecil kemungkinan gencatan senjata akan diperpanjang. Selat Hormuz akan tetap diblokir hingga tercapai kesepakatan yang kita inginkan," tegas Trump dalam pernyataannya.

Kawasan di Ambang Perang Terbuka

Eskalasi ini merupakan kelanjutan dari serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran, yang tak mau tinggal diam, membalas dengan menyerang aset-aset AS di kawasan Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.

Meskipun Pakistan masih berupaya keras menyelenggarakan putaran perundingan berikutnya, ketidakpastian tetap tinggi. Dengan militer Iran yang semakin berani mengawal kapal-kapalnya menembus blokade dan kerasnya sikap Washington, kawasan Timur Tengah kini kembali berdiri di tepi jurang perang terbuka.