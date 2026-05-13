4 Tempat Mandi di Sekitar GBK, Cocok buat Pelari sebelum Ngantor

Kesadaran akan gaya hidup sehat mulai meningkat di kalangan warga Jakarta. Salah satu tren yang sedang naik daun saat ini adalah olahraga lari.

Belakangan ini, kawasan GBK menjadi area favorit para pelari untuk berolahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja.

Sayang, masih banyak orang yang maju-mundur untuk berolahraga di GBK karena khawatir akan keterbatasan fasilitas tempat mandi.

Padahal, di area sekitar GBK terdapat banyak fasilitas kamar mandi yang memadai, mulai dari yang gratis hingga berbayar dengan fasilitas lengkap.

Tempat Mandi di Kawasan GBK Senayan

Di sekitar GBK Senayan, empat fasilitas tempat mandi yang bisa digunakan oleh semua pengunjung, baik secara berbayar dan gratisan.

1. Tempat Mandi di Ringroad GBK Senayan

Di sekitar area ring road SUGBK, terdapat 16 tempat mandi yang dapat digunakan oleh seluruh pengunjung secara gratis.

Fasilitas yang disediakan hanya ruangan shower, ruang ganti baju, dan make-up room saja.

Sementara peralatan mandi seperti sabun, sampo, pasta gigi, hingga handuk, tidak disediakan alias wajib bawa sendiri dari rumah.

2. SHOWR GBK

Masih di kawasan ring road SUGBK, tepatnya di dekat Kopi Tuku atau di belakang patung Soekarno, tersedia fasilitas mandi berbayar bernama SHOWR.

Karena dikelola oleh swasta, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp50.000 per kedatangan.

Harga tersebut sudah mencakup fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari loker penyimpanan, ruang privat kamar mandi yang menyatu dengan ruang ganti, sabun, sampo, water heater, hingga hair dryer.

SHOWR beroperasi setiap hari mulai pukul 06.30 hingga 21.30 WIB.

3. Sport Hub

Berlokasi di Plaza Senayan, Sports Hub menawarkan fasilitas kamar mandi untuk umum yang beroperasi setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB.

Dengan tarif Rp50.000 per kedatangan, pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas lengkap, mulai dari loker, ruang mandi privat, ruang ganti, sabun, sampo, dan hair dryer, hingga akses ke area coworking space.

4. FX

Berjarak hanya sekitar 230 meter dari GBK Softball Stadium, fX Sudirman bisa menjadi alternatif tempat mandi dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu Rp35.000 per kedatangan.

Fasilitas yang disediakan berupa ruang mandi tiga sekat (toilet, showe, dan make-up room), serta sudah termasuk sabun, sampo, dan hair dryer (minta kepada petugas).

Sayang, fX tidak menyediakan maupun menyewakan handuk. Jika tidak membawa handuk pribadi, pengunjung bisa membelinya di Food Hall seharga Rp99.000.

Perlu diketahui, fasilitas kamar mandi di fX Sudirman sangat terbatas, hanya tersedia 2 kamar mandi pria dan wanita di area yang berbeda.

Pengalaman Mandi di fX Sudirman

Kamar Mandi di fX Sudirman

Dari empat fasilitas tempat mandi yang tersedia di kawasan GBK, tim inilah.com berkesempatan mencoba langsung fasilitas yang tersedia di fX Sudirman.

Awalnya, tim berniat mencoba SHOWR yang lokasinya berada tepat di ring road GBK. Namun, karena ramai, tim memutuskan melipir ke fX Sudirman yang jaraknya cukup dekat.

Setibanya di fX Sudirman, kami langsung menuju meja resepsionis di area Lobby untuk memesan fasilitas kamar mandi.

Untuk ukuran mal di pusat kota, harganya tergolong sangat terjangkau, yakni Rp35.000 per kedatangan.

Meski belum termasuk penyewaan handuk, hal itu tidak menjadi masalah karena tim sudah menyiapkannya dari rumah.

Area kamar mandi pria dan wanita di mal ini terletak terpisah, namun masih berada di lantai yang sama.

Kamar mandi pria berada di lantai 2 dan mudah terlihat dari arah Lobby. Sementara itu, kamar mandi wanita posisinya sedikit lebih masuk ke dalam, tepat di samping tenan BNI.

Saat tim tiba di tempat pemandian, sudah ada tiga pengunjung lain yang mengantre.

Mengingat ini kali pertama fasilitasnya, saya hanya mengikuti intuisi pribadi untuk bersama-sama mengantre dengan pengunjung lainnya. Selama menunggu, saya melihat salah satu dari tiga pengunjung terlihat bolak-balik ke lantai atas sambil mengeluh kepada temannya.

Ternyata, selama kurang lebih 10 menit, mereka bukan menunggu bergantian mandi dengan pengunjung lain, melainkan menunggu petugas fX Sudirman membuka kunci kamar mandi untuk kami.

Entah bagaimana ceritanya, pengunjung tersebut berhasil menemukan petugas untuk membukakan kunci fasilitas kamar mandi.

Mengingat jumlah kamar mandinya hanya 2, tim harus menunggu lagi sekitar 10-15 menit untuk mendapat giliran masuk.

Akhirnya, giliran saya tiba.

Kesan pertama saat memasuki fasilitas kamar mandi cukup terpukau karena desainnya memanjang ke belakang dengan tiga sekat (make-up room, shower, dan toilet) yang dipisahkan pintu kaca.

Sayang, tempat kamar mandinya tidak ada loker penyimpanan barang. Jadi, tas dan baju ganti harus diletakkan di dalam make-up room.

Fasilitas yang disediakan cukup standar, yaitu shower dengan water heater serta sabun dan sampo.

Untuk fasilitas hair dryer, pengunjung sebenarnya bisa meminta kepada petugas. Namun, karena saat giliran saya masuk tidak ada petugas yang berjaga, saya tidak bisa menikmati fasilitas tersebut.

Kekurangan lainnya adalah ukuran make-up room yang cukup sempit, sehingga saya harus berhati-hati saat berganti pakaian agar baju tidak jatuh ke area becek.

Setelah selesai berganti pakaian, tim meninggalkan area tanpa bertemu petugas maupun pengunjung lain yang mengantre.

Pengalaman mandi di fX Sudirman ditutup dengan menikmati hidangan makan malam di salah satu tenant makanan yang tersedia di sana.