8 Tempat Wisata di Jakarta yang Bisa Naik Transjakarta, Murah Meriah Anti Macet!

Ilustrasi empat tempat wisata di Jakarta yang bisa dikunjungi dengan Transjakarta (Foto: berbagai sumber)

Transjakarta mulai beroperasi pada 15 Januari 2004 sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara.

Sejak 27 Maret 2014, pengelolaannya berada di bawah PT Transportasi Jakarta sebagai BUMD, dengan layanan yang terus berkembang dan semakin terintegrasi dengan moda lain, seperti MRT dan KRL.

Dari sisi kenyamanan dan efisiensi, Transjakarta menawarkan tarif yang sangat terjangkau, sekitar Rp3.500 dengan sistem flat.

Jalur khusus (busway) membuat perjalanan lebih cepat, terutama saat kondisi lalu lintas padat di akhir pekan atau musim liburan.

Armada bus yang modern, ber-AC, serta penambahan rute dan layanan khusus saat periode tertentu juga semakin memudahkan mobilitas, termasuk untuk keperluan wisata.

Bagi Anda yang ingin menjelajahi Jakarta dengan cara yang lebih praktis dan hemat, banyak destinasi menarik yang dapat diakses dengan mudah menggunakan Transjakarta.

Rekomendasi Tempat Wisata di Jakarta yang Bisa Naik Transjakarta

Berikut adalah tempat wisata di Jakarta yang bisa dijangkau dengan Transjakarta dengan mudah, praktis, dan tentunya ramah di kantong, sehingga menjadi pilihan ideal bagi Anda yang ingin liburan tanpa ribet menghadapi kemacetan ibu kota:

1. Ancol Taman Impian

Ancol Taman Impian (Foto: google maps)

: Jl. Lodan Timur No.7, RW.10, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara Jam operasional : Kawasan taman & pantai hingga 24.00 WIB; unit rekreasi umumnya 09.30 - 18.00 WIB

: Kawasan taman & pantai hingga 24.00 WIB; unit rekreasi umumnya 09.30 - 18.00 WIB Harga tiket: Rp30.000 - Rp35.000 (kawasan), wahana terpisah

Ancol Taman Impian merupakan kawasan wisata terpadu terbesar di Indonesia yang berlokasi di Jakarta Utara dan menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk berlibur.

Dalam satu kawasan luas, Ancol menawarkan kombinasi lengkap antara wisata pantai, wahana permainan, edukasi, hingga kuliner, sehingga cocok dikunjungi oleh semua kalangan, mulai dari keluarga hingga wisatawan solo.

Di dalamnya terdapat berbagai pilihan pantai, seperti Pantai Lagoon, Pantai Festival, Pantai Indah, dan Pantai Karnaval yang cocok untuk bersantai atau menikmati suasana laut.

Selain itu, tersedia pula beragam wahana populer, seperti Dunia Fantasi (Dufan), Sea World Ancol, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudra, serta Jakarta Birdland yang menawarkan pengalaman rekreasi dan edukasi sekaligus.

Tidak hanya itu, Ancol juga memiliki area rekreasi seperti Ecopark yang hijau dan asri, Pasar Seni untuk pecinta karya kreatif, serta deretan tempat kuliner di sepanjang pantai yang menambah daya tarik kawasan ini.

Mengunjungi Ancol menggunakan Transjakarta sangat direkomendasikan karena lebih hemat dan praktis.

Selain dapat menghindari biaya parkir yang cukup mahal (sekitar Rp20.000 untuk motor dan Rp35.000 untuk mobil), Anda juga terhindar dari kemacetan terutama saat akhir pekan.

Halte Transjakarta Ancol berada tepat di depan pintu masuk Barat, sehingga aksesnya sangat mudah.

Setelah masuk kawasan, tersedia transportasi internal gratis, seperti bus Wara Wiri dan kereta Sato-Sato untuk berkeliling.

Untuk rutenya, dari Jakarta Barat atau Pusat Anda bisa naik Koridor 1 (Blok M - Kota), lalu transit di Harmoni atau Kota sebelum melanjutkan ke halte Ancol.

Sementara dari Jakarta Selatan atau Timur, Anda bisa menggunakan rute yang terhubung ke Koridor 1 atau langsung naik Koridor 5 (Kampung Melayu - Ancol).

2. Taman Mini Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah (Foto: tmii)

: Jl. Taman Mini Indonesia Indah, Cipayung, Jakarta Timur Jam operasional : Kawasan 06.00 - 20.00 WIB; wahana & museum 09.00 - 16.00/17.00 WIB

: Kawasan 06.00 - 20.00 WIB; wahana & museum 09.00 - 16.00/17.00 WIB Harga tiket: Rp25.000 - Rp35.000 (pengunjung), kendaraan Rp10.000 - Rp35.000

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah taman wisata budaya di Jakarta seluas kurang lebih 150 hektar yang menghadirkan miniatur keberagaman Indonesia dalam satu tempat.

Di sini, pengunjung dapat melihat anjungan daerah dari seluruh provinsi yang menampilkan arsitektur rumah adat, budaya, hingga tradisi khas masing-masing daerah.

TMII menjadi destinasi yang memadukan unsur edukasi, budaya, dan rekreasi modern secara seimbang.

Selain anjungan daerah, TMII juga memiliki sekitar 18 museum edukatif, seperti Museum Komodo, Museum Transportasi, dan Museum Listrik yang memberikan wawasan luas bagi pengunjung.

Untuk rekreasi, tersedia berbagai wahana, seperti Kereta Gantung (Skylift), Taman Burung, Dunia Air Tawar, Taman Legenda Keong Mas, hingga Skyworld.

Tidak ketinggalan, atraksi air seperti air mancur menari Tirta Cerita serta fasilitas kolam renang juga menambah daya tariknya.

Kini, TMII juga dilengkapi dengan Green Zone yang ramah lingkungan serta shuttle listrik gratis bernama Evi untuk mobilitas di dalam kawasan.

Menggunakan Transjakarta ke TMII menjadi pilihan yang sangat efisien karena tarifnya hanya Rp3.500 dan dapat menghindari kemacetan. Bahkan, terkadang tersedia promo tiket masuk jika menggunakan aplikasi tertentu.

Rute paling praktis adalah 7D (TMII - Pancoran) yang berhenti langsung di dekat pintu masuk.

Alternatif lain adalah Koridor 9 (Pluit - Pinang Ranti) dengan turun di Halte Taman Mini Garuda, lalu melanjutkan perjalanan sekitar 10-15 menit.

Selain itu, Mikrotrans Jak 36 juga melayani rute yang melewati kawasan TMII.

3. Kota Tua Jakarta

Kawasan Kota Tua Jakarta (Foto: wikipedia)

: Jl. Kali Besar Timur, Jakarta Barat Jam operasional : Kawasan 06.00 - 21.00 WIB; museum 08.00 - 15.00 WIB (Selasa-Minggu)

: Kawasan 06.00 - 21.00 WIB; museum 08.00 - 15.00 WIB (Selasa-Minggu) Harga tiket: Gratis (kawasan), museum Rp5.000 - Rp15.000, museum 3D sekitar Rp35.000

Kota Tua Jakarta, yang juga dikenal sebagai Old Batavia, merupakan kawasan bersejarah yang menghadirkan nuansa kolonial Belanda dari abad ke-17.

Tempat ini menjadi salah satu destinasi wisata edukasi yang populer karena menyajikan berbagai museum, bangunan ikonik, serta aktivitas seni di ruang terbuka.

Menariknya, untuk masuk ke kawasan ini tidak dikenakan biaya alias gratis.

Di kawasan ini, pengunjung bisa menikmati suasana Taman Fatahillah yang ramai dengan aktivitas seperti berfoto, menyewa sepeda ontel, hingga melihat pertunjukan manusia patung.

Kota Tua menawarkan berbagai museum, seperti Museum Fatahillah yang menampilkan sejarah Jakarta, Museum Bank Indonesia dan Museum Bank Mandiri yang mengulas sejarah perbankan, serta Museum Wayang dengan koleksi khas Indonesia.

Selain itu, ada Magic Art 3D Museum untuk pengalaman interaktif, serta bangunan ikonik seperti Jembatan Kota Intan dan Toko Merah.

Pilihan kuliner juga beragam, mulai dari kafe legendaris seperti Cafe Batavia hingga jajanan kaki lima.

Menggunakan Transjakarta ke Kota Tua sangat memudahkan karena halte berada sangat dekat, seperti Halte Kali Besar atau Halte Kota.

Hal ini menghilangkan kerepotan mencari parkir yang terbatas. Dari berbagai wilayah Jakarta, Anda bisa naik Koridor 1 (Blok M - Kota) atau Koridor 5, lalu turun di Halte Kota dan berjalan kaki sekitar 5-10 menit menuju Taman Fatahillah.

4. Monumen Nasional

Monumen Nasional (Foto: kemenpar)

: Lapangan Medan Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat Jam operasional : Kawasan 06.00 - 22.00 WIB; tugu 08.00 - 18.00 (Selasa-Kamis) & hingga 22.00 (Jumat-Minggu)

: Kawasan 06.00 - 22.00 WIB; tugu 08.00 - 18.00 (Selasa-Kamis) & hingga 22.00 (Jumat-Minggu) Harga tiket: Rp3.000 - Rp24.000

Monumen Nasional atau Monas merupakan ikon utama Jakarta yang dibangun untuk mengenang perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Monumen setinggi 132 meter ini memiliki ciri khas berupa lidah api berlapis emas seberat 50 kg di puncaknya, yang melambangkan semangat juang bangsa yang tidak pernah padam.

Monas menawarkan berbagai pengalaman wisata, mulai dari Museum Sejarah Nasional di bagian dasar yang menampilkan 51 diorama perjalanan sejarah Indonesia, hingga Ruang Kemerdekaan yang memberikan suasana reflektif.

Pengunjung juga dapat naik ke pelataran puncak di ketinggian 115 meter untuk menikmati panorama kota Jakarta menggunakan teropong.

Selain itu, kawasan taman seluas sekitar 80 hektare di sekitarnya sangat cocok untuk olahraga, piknik, atau sekadar bersantai.

Transjakarta menjadi pilihan terbaik untuk menuju Monas karena halte berada tepat di area masuk, sehingga sangat praktis.

Selain itu, Anda tidak perlu repot memikirkan parkir di pusat kota yang padat. Halte Monas melayani berbagai koridor utama seperti Koridor 1, 2, dan 3.

Dari berbagai arah, seperti Blok M, Kalideres, atau Pulo Gadung, Anda bisa langsung turun di Halte Monas. Jika dari Stasiun Gambir, Anda cukup berjalan kaki singkat menuju kawasan ini.

5. Taman Margasatwa Ragunan

Taman Margasatwa Ragunan (Foto: antara)

: Jl. Harsono RM No. 1, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Jam operasional : 07.00 - 16.00 WIB (Selasa-Minggu, Senin tutup)

: 07.00 - 16.00 WIB (Selasa-Minggu, Senin tutup) Harga tiket: Rp3.000 - Rp4.000 (belum termasuk JakCard)

Taman Margasatwa Ragunan adalah kebun binatang tertua di Indonesia dengan luas sekitar 147 hektar dan koleksi ribuan satwa.

Suasananya yang asri dan rindang membuat tempat ini terasa seperti hutan di tengah kota, menjadikannya destinasi favorit untuk rekreasi keluarga.

Selain melihat berbagai satwa seperti gajah, jerapah, dan harimau, Ragunan juga memiliki Pusat Primata Schmutzer yang berstandar internasional (dengan tiket tambahan).

Taman Satwa Anak menghadirkan hewan-hewan yang disukai anak-anak seperti ikan Arapaima Gigas dan burung kakatua.

Fasilitas lainnya termasuk penyewaan sepeda, skuter, stroller, wahana gajah tunggang, hingga area piknik luas yang sering digunakan untuk bersantai bersama keluarga.

Menggunakan Transjakarta ke Ragunan sangat direkomendasikan karena halte berada tepat di depan pintu masuk utama.

Selain hemat dengan tarif Rp3.500, perjalanan juga lebih cepat karena menggunakan jalur khusus.

Menariknya, kartu JakCard yang digunakan untuk pembayaran tiket masuk juga bisa digunakan untuk naik Transjakarta.

Untuk rute, Anda bisa menggunakan Koridor 6 (Dukuh Atas - Ragunan), 6V, 4H, 7E, atau rute 13D yang semuanya terhubung langsung ke halte Ragunan.

6. Hutan Kota GBK

Hutan Kota GBK (Foto: gbk)

: Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat Jam operasional : 06.00-10.00 & 15.00-18.00 WIB (Selasa-Minggu, Senin tutup)

: 06.00-10.00 & 15.00-18.00 WIB (Selasa-Minggu, Senin tutup) Harga tiket: Gratis

Hutan Kota GBK merupakan ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 4 hektar yang berada di dalam kawasan Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat.

Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga yang ingin menikmati suasana santai di tengah kota, karena menawarkan kombinasi unik antara hamparan rumput hijau yang luas dengan latar belakang gedung-gedung pencakar langit Jakarta.

Suasananya yang asri dan tertata rapi membuatnya cocok untuk berbagai aktivitas ringan seperti piknik, jogging, hingga sekadar duduk santai melepas penat.

Di area ini, pengunjung dapat menikmati piknik santai di atas rumput yang bersih dan luas, menjadikannya tempat ideal untuk berkumpul bersama teman atau keluarga.

Selain itu, Hutan Kota GBK juga dikenal sebagai spot foto yang sangat ikonik karena memperlihatkan kontras antara pepohonan hijau dan skyline modern Jakarta.

Bagi yang gemar berolahraga, tersedia jogging track di area yang rindang sehingga terasa nyaman meskipun berada di pusat kota.

Untuk urusan kuliner, terdapat Plataran Hutan Kota yang menawarkan pengalaman makan premium, serta beberapa kios jajanan yang lebih santai.

Mengunjungi Hutan Kota GBK menggunakan Transjakarta sangat direkomendasikan karena aksesnya yang sangat mudah dan strategis di pusat kota.

Lokasinya dekat dengan halte, seperti Halte Gelora Bung Karno dan Halte Polda Metro Jaya, sehingga Anda tidak perlu berjalan jauh.

Selain itu, menggunakan transportasi umum membantu menghindari kemacetan di kawasan Senayan, khususnya di sepanjang Jalan Sudirman yang terkenal padat. Anda juga tidak perlu repot mencari parkir, terutama saat akhir pekan atau jam pulang kerja.

Untuk rute, Anda bisa menggunakan Koridor 1 (Blok M - Kota) dan turun di Halte Polda Metro Jaya atau Halte Gelora Bung Karno.

Alternatif lainnya adalah Koridor 3F (Kalideres - GBK) yang juga berhenti di Halte Gelora Bung Karno. Dari halte, Anda hanya perlu berjalan kaki sekitar 3-5 menit melalui Pintu 5 atau 6 GBK untuk sampai ke lokasi.

7. Museum Nasional Indonesia

Museum Nasional Indonesia (Foto: kemenbud)

: Jl. Medan Merdeka Barat No.12, Jakarta Pusat Jam operasional : 08.00-18.00 WIB (Selasa-Kamis), 08.00-20.00 WIB (Jumat-Minggu), Senin tutup

: 08.00-18.00 WIB (Selasa-Kamis), 08.00-20.00 WIB (Jumat-Minggu), Senin tutup Harga tiket: Rp30.000 - Rp150.000

Museum Nasional Indonesia, yang sering disebut sebagai Museum Gajah, merupakan museum terbesar dan tertua di Asia Tenggara yang menyimpan lebih dari 140.000 koleksi artefak.

Museum ini menjadi pusat edukasi penting yang menggabungkan unsur arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan panjang budaya Nusantara dari masa prasejarah hingga era modern.

Saat ini, Museum Nasional telah mengalami pembaruan besar melalui konsep reimajinasi yang membuat pengalaman berkunjung menjadi jauh lebih modern dan interaktif.

Salah satu daya tarik utamanya adalah Ruang ImersifA, yaitu pertunjukan video mapping 360 derajat berdurasi sekitar 30 menit yang menampilkan sejarah Indonesia dengan teknologi visual dan audio yang memukau.

Selain itu, terdapat fitur Paras Nusantara yang memungkinkan pengunjung mencoba teknologi sensor wajah untuk mencocokkan wajah mereka dengan salah satu dari 78 suku bangsa di Indonesia.

Museum ini juga memiliki berbagai koleksi ikonik, seperti Arca Gajah berbahan perunggu yang merupakan hadiah dari Raja Thailand, koleksi emas kerajaan, keramik kuno, hingga prasasti-prasasti bersejarah.

Penataan ruangnya pun dibuat lebih sistematis, mulai dari lantai 1 yang menampilkan koleksi prasejarah dan Hindu-Buddha, lantai 2 tentang peradaban Islam, hingga lantai 3 yang mengangkat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, terdapat Taman Arca dan galeri yang semakin memperkaya pengalaman visual pengunjung.

Menggunakan Transjakarta untuk menuju Museum Nasional sangat disarankan karena lokasinya berada tepat di jalur utama Bus Rapid Transit dan berdekatan dengan kawasan Monas yang padat.

Halte terdekat adalah Halte Monumen Nasional (Monas), yang dilayani oleh berbagai koridor utama seperti Koridor 1 (Blok M - Kota), Koridor 2 (Pulo Gadung - Monas), dan Koridor 3 (Kalideres - Monas).

Setelah turun di halte, Anda hanya perlu berjalan kaki sebentar karena posisi museum berada tepat di seberang jalan di sisi barat, sehingga sangat mudah dijangkau tanpa perlu kendaraan tambahan.

8. Pantai Indah Kapuk

Pantai Indah Kapuk (Foto: kemenpar)

: Penjaringan, Jakarta Utara & Kosambi, Tangerang Jam operasional : Umumnya 07.00 - 19.00 WIB (beberapa area hingga malam)

: Umumnya 07.00 - 19.00 WIB (beberapa area hingga malam) Harga tiket: Gratis (area pantai), Rp15.000 - Rp35.000 (area tertentu/parkir)

Pantai Indah Kapuk (PIK) merupakan kawasan elit modern di Jakarta Utara yang berkembang pesat menjadi destinasi wisata hits, terutama di kalangan anak muda dan keluarga.

Kawasan ini merupakan hasil reklamasi yang kini dipenuhi dengan berbagai spot wisata menarik, mulai dari pantai pasir putih, pusat kuliner, hingga area dengan konsep tematik yang sangat Instagramable.

Lokasinya mencakup wilayah Penjaringan (Jakarta Utara) hingga Kosambi (Tangerang), menjadikannya salah satu kawasan wisata paling dinamis di Jabodetabek.

Di PIK 1 dan PIK 2, terdapat banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Aloha Pasir Putih PIK 2 menawarkan suasana pantai dengan konsep Hawaii yang santai, sementara Land’s End menghadirkan nuansa ala Santorini dengan arsitektur unik dan pemandangan laut.

Pantjoran PIK menjadi pusat kuliner dan budaya Tionghoa yang khas, sedangkan Cove at Batavia menawarkan pengalaman nongkrong di tepi air dengan nuansa Eropa.

Selain itu, La Riviera menghadirkan suasana kota kecil bergaya Eropa klasik, dan San Antonio Promenade menjadi tempat favorit untuk berjalan kaki atau menyewa sepeda dan skuter.

Mengunjungi PIK menggunakan Transjakarta merupakan pilihan yang cerdas karena dapat menghindari kemacetan parah serta kesulitan mencari parkir saat kawasan sedang ramai.

Selain lebih hemat, perjalanan juga terasa lebih nyaman karena tersedia rute langsung menuju area wisata utama, terutama ke PIK 2 yang dekat dengan Pantai Pasir Putih seperti Aloha dan Land’s End.

Untuk rute, Anda bisa menggunakan Transjakarta rute 1A (Balai Kota - Pantai Maju) dan turun di halte terakhir untuk menjangkau kawasan PIK 1 seperti Cove at Batavia atau Pantjoran.

Selain itu, terdapat juga rute extension menuju PIK 2 yang biasanya berangkat dari Halte Pluit atau Stasiun Kota dan langsung menuju area Pasir Putih PIK 2, sehingga memudahkan akses ke destinasi utama tanpa perlu banyak transit.