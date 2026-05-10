Temuan Pansus, Banyak BUMD Belum Penuhi Izin Keselamatan Gedung Parkir

Panitia Khusus (Pansus) menyegel parkir ilegal di Apartemen MTH Residence, Jakarta Timur, dan Apartemen Ambasadde Residence, Jakarta Selatan. (Foto: Instagram/DPRDDKI).

Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan masih banyak rekomendasi yang tidak dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah belum dipenuhinya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada sejumlah bangunan yang digunakan dalam pengelolaan parkir.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Ahmad Jupiter menegaskan, SLF merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan keselamatan publik.

"SLF ini penting karena menyangkut keselamatan pengunjung dan masyarakat. Sesuai Undang-Undang, setiap bangunan gedung harus dipastikan tidak membahayakan publik," kata Jupiter dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), kewajiban SLF telah diatur dalam regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan pengelolaan fasilitas yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Pansus, kata dia, tidak ingin kelalaian ini berujung pada insiden yang merugikan masyarakat. Ia menyinggung peristiwa longsor di kawasan Bantargebang sebagai contoh risiko yang dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.

"Jangan sampai ada kejadian seperti itu terulang. Pengelola harus memastikan gedung aman dan layak digunakan, baik untuk pengunjung maupun penghuni," tegasnya.

Sebagai langkah tegas, Pansus DPRD DKI meminta agar proses bidding operator parkir yang saat ini berjalan dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan, termasuk SLF, dipenuhi.

Menurut Jupiter, langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa seluruh operasional parkir dilakukan di fasilitas yang telah memenuhi standar keselamatan.

Sementara itu, untuk kerja sama yang sudah berjalan, DPRD tidak bisa serta-merta menghentikannya secara sepihak karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi tetap akan dilakukan sebagai bahan perbaikan ke depan.

"Yang sudah berjalan akan kita evaluasi. Tapi ke depan, jangan lagi ada pelanggaran terhadap regulasi yang sudah jelas," terangnya.

Pansus DPRD DKI memastikan akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut guna mendorong tata kelola perparkiran yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.