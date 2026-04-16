Temuan Serpihan Jadi Petunjuk, Tim Gabungan Dekati Lokasi Jatuhnya Helikopter di Sekadau

Tim pencarian helikopter milik PT Matthew Air dengan nomor registrasi PK-CFX yang hilang kontak di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat bersiaga di sekitar lokasi jatuhnya helikopter berjenis Airbus H130 tipe H-130T2 tersebut. (Foto: Antara/HO-Dokumentasi Warga Setempat).

Tim gabungan terus mengintensifkan pencarian helikopter milik PT Matthew Air dengan nomor registrasi PK-CFX yang diduga jatuh di wilayah Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) Pontianak menyebut, indikasi awal lokasi jatuhnya helikopter mulai teridentifikasi melalui pemantauan udara.

"Setelah briefing, kami menerima informasi awal dari hasil pemantauan udara bahwa terdapat serpihan di titik koordinat yang sebelumnya telah diidentifikasi. Namun, itu masih berdasarkan pengamatan dari udara," kata Kepala Kansar Pontianak I Made Junetra kepada wartawan di Pontianak, Kamis (16/4/2026).

Junetra menjelaskan, temuan tersebut diperoleh setelah koordinasi bersama sejumlah unsur terkait, termasuk TNI dan Polri. Meski demikian, keberadaan serpihan tersebut masih perlu dipastikan melalui verifikasi di lapangan.

Pencarian melalui jalur udara telah dilakukan beberapa kali guna memastikan titik lokasi. Namun, kelanjutan operasi sangat bergantung pada kondisi cuaca serta faktor keselamatan penerbangan.

Sementara itu, tim darat yang dipimpin on-scene commander (OSC) dari Sintang terus bergerak mendekati lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya helikopter. Proses tersebut terkendala medan yang berat.

"Kondisi medan cukup menantang, dengan kemiringan tebing yang curam dan akses yang terbatas. Namun tim di lapangan terus berupaya mendekati titik koordinat," katanya.

Tim pencari menemukan benda yang diduga helikopter milik PT Matthew Air dengan nomor registrasi PK-CFX yang dikabarkan hilang kontak di daerah Sekadau (ANTARA/HO : Tim Pencari korban helikopter)

Untuk mendukung operasi, Kansar Pontianak telah berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian terkait kesiapan tim Disaster Victim Identification (DVI). Selain itu, fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan ambulans juga telah disiapkan sebagai langkah antisipasi.

"Seluruh unsur sudah siap, termasuk DVI dan fasilitas kesehatan. Ini bagian dari kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan," ujarnya.

Terkait data penumpang, pihaknya mengaku telah menerima manifes dari operator penerbangan. Namun, identitas korban belum dapat dipastikan sebelum proses evakuasi dan verifikasi dilakukan.

Basarnas juga membuka posko utama di Pontianak sebagai pusat koordinasi dan informasi bagi keluarga korban. Posko tambahan di sekitar lokasi kejadian akan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Di lokasi yang sama, Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menyatakan dukungan penuh terhadap operasi pencarian, termasuk dengan mengerahkan alutsista udara.

Menurut dia, helikopter dari Lanud Supadio telah diterbangkan dengan membawa personel SAR, termasuk pasukan khusus TNI AU (Paskhas), untuk melakukan pencarian dari udara.

"Dari hasil searching, ditemukan adanya serpihan yang diduga bagian dari helikopter. Namun, untuk memastikan kondisi di lokasi, masih menunggu verifikasi dari tim darat," kata Sidik.

Ia menambahkan, operasi pencarian sempat terkendala cuaca hujan dan kondisi geografis berupa hutan lebat serta medan terjal. Demi keselamatan personel, operasi udara tidak dilanjutkan hingga malam hari.

Selain pencarian udara, tim juga memetakan jalur darat sebagai alternatif akses menuju lokasi, termasuk menentukan titik pendaratan atau dropping zone untuk mendukung evakuasi.

Dalam operasi ini, TNI mengerahkan sekitar 290 personel dari berbagai satuan, termasuk Kodim dan batalyon infanteri, guna memperkuat tim SAR.

Hingga kini, tim gabungan masih berupaya mencapai titik yang diduga menjadi lokasi jatuhnya helikopter. Operasi pencarian direncanakan dilanjutkan secara maksimal pada hari berikutnya dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Helikopter jenis Airbus H130 tipe H-130T2 tersebut mengangkut delapan orang, terdiri dari pilot Kapten Marindra W, co-pilot Harun Arasyd, serta enam penumpang yakni Patrick K, Victor T, Charles L, Joko C, Fauzie O, dan Sugito.

Berdasarkan kronologi, helikopter lepas landas dari helipad PT CMA di Desa Nanga Keruap, Kabupaten Melawi, pada pukul 07.34 WIB.

Helikopter kemudian dilaporkan hilang kontak pada pukul 08.39 WIB saat dalam penerbangan menuju helipad PT GAN di Desa Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.