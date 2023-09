Temui Megawati, Prabowo Dinilai Berupaya Pinang Puan jadi Cawapres

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin (2/5/2022). Langkah Prabowo dinilai wujud upaya serius meminang anak perempuan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani sebagai Cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dalam politik, upaya pendekatan tak menutup kemungkinan keseriusan Probowo bersama Gerindra untuk berpasangan dengan Puan. Prabowo sebagai Capres dan Puan sebagai Cawapres," kata Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) R Siti Zuhro kepada Inilah.com, Selasa kemarin (3/5/2022).

Terlebih, Siti memandang hubungan PDIP dan Gerindra harmonis sejak Pilpres 2019 lalu. Prabowo dan Megawati juga terpotret seringkali berbalas kunjungan untuk menandakan keharmonisan hubungan komunikasi politik.

Namun, jalan Puan Maharani tak mudah karena bakal terganjal elektabilitas yang lesu apabila membandingkan dengan kader PDIP lainnya, Ganjar Pranowo.

Berdasarkan hasil survei Politika Research & Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia, Puan Maharani menempati urutan paling buncit dengan perolehan 5,8 persen dari 11 figur calon presiden (capres) potensial untuk Pemilu 2024. Pemicunya akibat Puan jarang tampil ke hadapan publik.

"Puan tidak out of the box dalam personality politik," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno dalam paparan hasil survei, Minggu (6/3/2022) lalu.

Sedangkan, dalam survei lainnya, Saiful Mujani Research Center (SMRC) pada Kamis (7/4/2022), Puan Maharani hanya mendapat 1,9 persen. Sementara, Ganjar Pranowo memuncaki survei dengan 34,2 persen. Nama Prabowo Subianto menyusul dengan 11,1 persen.

PDIP Bantah Kedatangan Prabowo Bahas Pilpres 2024

Sebelumnya, Prabowo mendatangi kediaman Megawati Soekarnoputri, Senin (2/5/2022) sekitar pukul 14.00 WIB. Turut mendampingi Prabowo yakni Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan politikus PDIP Tjahjo Kumolo tampak hadir menyambut Prabowo.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai pertemuan sekitar 1 jam menyebut, kedatangan Prabowo itu tidak membahas politik terkait Pemilu 2024.”Ini momentumnya Idul Fitri,” kata Hasto.

Menurut dia, kedua tokoh hanya membicarakan hal-hal ringan kendati pertemuan berlangsung cukup lama dan tidak diakhiri konferensi pers bersama. Hasto meminta pertemuan cukup diartikan sebagai bentuk persahabatan antarelite politik.[yud]