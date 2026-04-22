Temui Menteri PU, Gubernur Andi Sudirman Ajukan Infrastruktur Prioritas dari Irigasi hingga Sekolah Rakyat

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat audiensi dengan Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Pada pertemuan itu, Gubernur Andi Sudirman mengajukan proyek prioritas Pemprov Sulsel mulai dari jalan hingga irigasi. (Foto: Pemprov Sulsel).

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan sejumlah proyek infrastruktur strategis yang tengah berjalan di Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian PU atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Sulsel. Nilai dukungan tersebut disebut telah mencapai triliunan rupiah.

Bantuan tersebut meliputi pembangunan stadion, program Sekolah Rakyat, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pengembangan sarana pendidikan lainnya di berbagai wilayah.

“Pada kesempatan yang sama, kami juga menyerahkan sejumlah usulan prioritas pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak, meliputi sektor jalan, jembatan, dan irigasi di berbagai wilayah,” ujar Andi Sudirman dalam pertemuan tersebut.

Ia merinci, pada sektor jalan terdapat sejumlah ruas yang diusulkan untuk penanganan. Di antaranya wilayah Seko, Luwu Utara, Ussu, hingga Bastem di kawasan utara Sulsel. Selain itu, ruas Pangalla dan Simbuang di Toraja, serta jalur Hertasning-Malino di Kabupaten Gowa juga masuk dalam daftar prioritas.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan usulan infrastruktur strategis kepada Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta. (Foto: Dok Pemprov Sulsel).

Tak hanya itu, pemerintah provinsi turut mengajukan pengembangan ruas diagonal Sulsel yang menghubungkan kawasan Bosowasi dengan Ajatappareng. Sementara di wilayah selatan, ruas Jenta menuju Kepulauan Selayar juga diusulkan untuk ditingkatkan.

Di kawasan perkotaan, pembangunan Jembatan Barombong yang menghubungkan Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar menjadi salah satu fokus. Infrastruktur tersebut dinilai penting sebagai jalur alternatif guna mengurai kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi.

Sementara di sektor pertanian, penguatan jaringan irigasi serta pembangunan embung juga diusulkan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengairan sekaligus mendukung produktivitas pertanian di daerah.

Andi Sudirman berharap koordinasi antara Pemprov Sulsel dan Kementerian PU dapat terus diperkuat agar percepatan pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal.

“Kolaborasi ini kami harapkan mempercepat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata Sulsel kedepannya,” pungkasnya.