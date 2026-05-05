Temui Pramono, Walkot Didie Minta LRT-TransJakarta Sampai Bogor

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengusulkan pengembangan layanan LRT Jabodebek dan TransJakarta agar terhubung hingga wilayah Bogor dalam pembahasan bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

“Isu transportasi tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Harus ada langkah bersama dalam kerangka aglomerasi agar penanganannya lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dedie dalam keterangannya di Bogor, Selasa (5/5/2026).

Usulan tersebut telah ia sampaikan dalam pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi massal dalam kerangka aglomerasi Jabodetabek.

Dedie mengatakan, penguatan jaringan transportasi massal lintas wilayah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat di kawasan penyangga ibu kota.

Dalam pertemuan itu, dibahas kelanjutan pengembangan LRT Jabodebek serta peluang integrasi layanan TransJakarta dengan rute yang menjangkau Bogor, termasuk konektivitas menuju Terminal Bubulak.

Selain sektor transportasi, kedua pihak juga menyoroti penanganan banjir yang membutuhkan kolaborasi lintas daerah, mengingat sistem aliran sungai yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

Dedie menegaskan, Kota Bogor memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga utama Jakarta sehingga perlu terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan metropolitan.

Menurut dia, kolaborasi antardaerah harus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat di kawasan Jabodetabek.

Dalam kesempatan tersebut, turut dibahas peluang dukungan lintas sektor, mulai dari pengelolaan persampahan, pelestarian lingkungan hidup, hingga penguatan kapasitas mitigasi kebakaran.

Pembicaraan juga mengarah pada penguatan konsep aglomerasi Jabodetabek yang kini memiliki landasan hukum nasional, sehingga koordinasi lintas wilayah diharapkan semakin terstruktur dan efektif.