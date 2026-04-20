Temui Seskab Teddy, Erick Thohir Lapor Pangkas 191 Permenpora Jadi 4

Seskab Teddy Indra Wijaya menerima Menpora Erick Thohir di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, membahas evaluasi prestasi dan deregulasi Kemenpora. (Foto: Instagram @sekretariat.kabinet).

Ukuran Font Kecil Besar

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai capaian Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk evaluasi kinerja setelah sejumlah ajang olahraga internasional.

"Pertemuan tersebut membahas capaian program jangka panjang Kemenpora, termasuk evaluasi prestasi pasca SEA Games 2026 dan ASEAN Para Games 2026," tulis Teddy dalam akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Selain capaian prestasi, Erick juga melaporkan perkembangan program deregulasi yang tengah dijalankan di lingkungan Kemenpora. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyederhanaan aturan dari 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) menjadi empat regulasi utama.

“Melalui metode omnibus, deregulasi ini juga memangkas sekitar 60 persen ketentuan, dari 1.500 pasal menjadi 600 pasal,” jelasnya.

Teddy menegaskan, kebijakan penyederhanaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi birokrasi. Langkah ini dinilai penting untuk menghilangkan tumpang tindih aturan sekaligus mempercepat proses kerja di sektor olahraga.

"Bapak Presiden mendukung penuh upaya ini dan berharap hasilnya langsung meningkatkan efektivitas program, mempercepat pembinaan atlet, serta memperkuat industri olahraga nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Teddy berharap deregulasi tersebut dapat meningkatkan kinerja Kemenpora, baik dalam pelayanan publik maupun dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional.

"Sekaligus memperkuat prestasi olahraga dan mendorong pertumbuhan industri olahraga nasional," paparnya.