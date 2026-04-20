Tendangan 'Kungfu' di EPA U-20 Disorot, PSSI Duga Ada Kelalaian Wasit

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menduga ada faktor kelalaian perangkat pertandingan di balik insiden dugaan kekerasan di Elite Pro Academy (EPA) U-20 Super League 2025/2026.

Insiden tersebut terjadi dalam pertandingan yang mempertemukan Bhayangkara Presisi Lampung FC U-20 versus Dewa United Banten FC U-20, di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/4/2026).

Salah satu yang disorot tak lain aksi tendangan 'kungfu' pemain Bhayangkara U-20 yang juga mantan penggawa Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17, Fadly Alberto Hengga terhadap penggawa Dewa United U-20.

"Dan kami juga melihat ada kelalaian perangkat pertandingan. Ini juga akan menjadi atensi PSSI kepada Ketua Komite Wasit, saudara Yoshimi Ogawa, untuk melakukan evaluasi dan memberikan edukasi, sanksi kepada perangkat pertandingan bila ternyata terbukti lalai," kata Yunus dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).

Sementara berkaitan dengan aksi tak terpuji yang melibatkan pemain dari kedua kubu kesebelasan, Yunus menegaskan PSSI telah menerima laporan tersebut, dan sangat mengutuk keras insiden yang terjadi.

"Iya, PSSI sudah menerima laporan tentang kejadian antara pertandingan Dewa United dan Bhayangkara di Elite Pro Academy. Dan Ketua Umum PSSI (Erick Thohir) sangat mengutuk keras atas kejadian ini," kata Yunus.

Yunus melanjutkan, pihaknya telah menyiapkan langkah tegas atas dugaan tindakan kekerasan tersebut, termasuk terhadap pemain maupun ofisial kedua tim yang terlibat.

"PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya," ucap Yunus.

Selain itu, Yunus menyebut Komdis PSSI sudah diminta memprioritaskan proses persidangan atas kasus ini guna segera menentukan keputusan.

"Dan diminta ini menjadi prioritas sidang Komdis untuk segera dilaksanakan dan diputuskan. PSSI sangat prihatin dan menyayangkan kejadian ini. Dan tentu siapapun yang terlibat dalam kasus ini, PSSI dan Komite Disiplin akan mengambil tindakan," kata dia lagi.

Sebelumnya, selain Fadly Alberto, beberapa pemain dan official Bhayangkara FC U-20 juga disebut terlibat, yakni Ahmad Catur Prasetyo, Agilah Aljundi, serta Ferdiansyah yang merupakan bagian dari tim kepelatihan.

