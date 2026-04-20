Tendangan 'Kungfu' di EPA20 Bikin Pemain Luka, Ditunggu Sanksi PSSI

Ukuran Font Kecil Besar

Dewa United Banten FC akhirnya menyampaikan sikap tegas terkait insiden kekerasan yang terjadi dalam pertandingan Dewa United U-20 melawan Bhayangkara FC U-20 dalam lanjutan laga Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026 di Stadion Citarum, Semarang, pada Minggu (19/4/2026).

Presiden klub, Ardian Satya Negara, menegaskan Dewa United tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan dalam sepak bola, khususnya di level usia muda.

“Kami mengecam keras insiden kekerasan yang terjadi di Semarang. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, terlebih terjadi dalam kompetisi usia muda yang seharusnya menjunjung tinggi nilai sportivitas dan pembinaan," ujarnya di dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (20/4/2026) siang.

Lebih lanjut, Ardian menyoroti adanya keterlibatan pihak yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga situasi pertandingan.“Kami sangat menyayangkan adanya tindakan kekerasan. Apalagi itu dilakukan oleh pemain maupun pihak pelatih yang seharusnya menjadi panutan dan mampu menjaga situasi tetap kondusif," tuturnya.

Ia juga menegaskan manajemen klub tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah konkret sebagai bentuk respons atas insiden tersebut.

Selain akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh pemain Bhayangkara FC, Ardian juga mendesak PSSI ataupun operator kompetisi I.League untuk memberikan sanksi tegas.

“Manajemen Dewa United akan secara resmi melayangkan protes kepada operator liga serta mendorong adanya investigasi dan sanksi tegas," katanya.

"Selain itu, kami juga akan menempuh jalur hukum terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan ini," tegasnya.

Lebih jauh, Ardian juga mengingatkan pentingnya menjaga arah perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia agar tetap berada pada jalur yang positif.

“Sepak bola Indonesia, khususnya di level akar rumput, sedang berkembang ke arah yang lebih baik. Karena itu, kami menegaskan bahwa insiden seperti ini tidak boleh terulang dan harus menjadi pelajaran serius bagi semua pihak," tutupnya.