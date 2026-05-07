Tepis Isu Resesi, Purbaya Buka-bukaan Strategi Ekonomi Kuartal II

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (6/5/2026). (Foto: Antara/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah bayang-bayang isu resesi yang kerap diembuskan pengamat, Purbaya justru membeberkan kunci sukses untuk mempertahankan laju ekonomi pada Kuartal II-2026 agar tetap ngegas.

Pernyataan ini muncul menyusul capaian impresif pada Kuartal I-2026, di mana ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen. Angka ini melampaui pertumbuhan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen maupun capaian Kuartal IV-2025 yang berada di level 5,39 persen.

“Jadi kunci pertumbuhan Kuartal II adalah daya beli masyarakat dijaga, belanja pemerintah tetap digalakkan, dan kita efisienkan sistem dunia bisnis untuk memperbaiki iklim investasi,” tegas Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Gempur Barang Ilegal demi Pasar Domestik

Salah satu strategi krusial yang ditekan Purbaya adalah proteksi terhadap pasar dalam negeri. Ia memerintahkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperketat pengawasan demi membendung masuknya barang-barang ilegal yang mulai marak kembali.

Langkah ini dianggap vital untuk mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus melindungi pelaku usaha lokal dari persaingan tidak sehat.

"Saya galakkan lagi penjagaan pasar domestik dari barang ilegal. Walaupun Bea Cukai sudah bekerja lebih keras dari sebelumnya, pengawasan ini tidak boleh kendor," ujarnya.

Bantah 'Kutukan' 1998 dan Fokus Sektor Privat

Purbaya juga menepis keras prediksi miring yang menyamakan kondisi ekonomi saat ini dengan krisis 1998. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen adalah bukti nyata bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kokoh.

Ia mengkritik para pengamat yang hanya fokus pada program pemerintah, padahal motor penggerak utama ekonomi berada di tangan swasta.

“Katanya mau (seperti tahun) 1998, padahal sudah kita buktikan tumbuhnya kencang. Pengamat itu banyak melihat hanya program pemerintah saja yang porsinya cuma 10 persen, padahal 90 persen itu private sector. Itu yang kita jaga sehingga bisa tumbuh seperti ini,” jelas Purbaya.

Jaminan Likuiditas untuk Dunia Usaha

Mengakhiri pernyataannya, Bendahara Negara ini meminta para investor dan pebisnis untuk tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah menjamin stabilitas sistem keuangan agar akses pembiayaan tetap terbuka lebar.

“Pebisnis tidak usah takut, kita akan membaik terus ke depan. Perbankan akan kita pastikan uangnya cukup di sistem perekonomian sehingga dunia usaha bisa mendapatkan akses ke pembelian,” pungkasnya.