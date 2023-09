Terasa Lebih Gelap dan Brutal, Film The Batman Tuai Banyak Pujian Kritikus

Film The Batman yang siap tayang pada minggu ini tampak memuaskan sejumlah kritikus film dan sejumlah media luar memuji film ini.

Kabar ini diunggah oleh akun resmi media sosial Rotten Tomatoes, pada Rabu (1/3). Dalam unggahan tersebut, film garapan sutradara Matt Reeves itu berhasil meraih skor 91% dari total 120 ulasan.

#TheBatman First Reviews: A grim, gritty, and gripping super-noir, The Batman ranks among the Dark Knight's bleakest -- and most thrillingly ambitious -- live-action outings. https://t.co/CkK6PoGtt2