Terbakar Sejak Pagi, Tumpukan Sampah di Kelapa Gading Baru Padam Kamis Malam

Lokasi kebakaran sampah di Jalan Raya Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (23/4/2026).(Foto: inilah.com/Wahyu Praditya Purnama)

Ukuran Font Kecil Besar

Kebakaran tumpukan sampah di Jalan Raya Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang terjadi sejak dini hari akhirnya berhasil dipadamkan pada Kamis (23/4/2026) sekitar pukul 20.00 WIB. Meski api telah padam, petugas masih melakukan proses pendinginan di lokasi.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara terus mengurai tumpukan sampah sambil menyemprotkan air untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa di bagian dalam.

“Situasi saat ini dalam proses pendinginan,” kata salah satu petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara saat ditemui di lokasi.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 03.39 WIB dan sempat berlangsung berjam-jam. Material sampah yang padat membuat api sulit dipadamkan karena menyala hingga ke bagian dalam tumpukan.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Eko Budianto, mengatakan objek yang terbakar merupakan gunungan sampah liar dengan beragam jenis material, mulai dari puing hingga busa bekas yang mudah terbakar dan menyulitkan proses pemadaman.

"Yang terbakar ini tumpukan sampah di daerah Pegangsaan Dua,” ujar Budi.

Sebanyak delapan unit mobil pemadam dengan sekitar 40 personel dikerahkan ke lokasi. Dalam proses pemadaman, petugas juga menghadapi kendala asap pekat yang membumbung tinggi dan sempat membuat sejumlah personel mengalami sesak napas.

Selain itu, kepulan asap tebal juga menyebar ke area sekitar dan mengganggu aktivitas warga serta pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang kemudian membesar dan merambat akibat tiupan angin. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 5.000 meter persegi.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, petugas masih berjaga di lokasi untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan.

Eko menambahkan, kebakaran di lokasi tersebut bukan kali pertama terjadi. Pihaknya mencatat sudah sekitar delapan kali menangani kebakaran gunungan sampah di kawasan Pegangsaan Dua.

Peristiwa ini kembali menyoroti persoalan pengelolaan sampah liar di wilayah perkotaan yang berpotensi memicu kebakaran berulang jika tidak ditangani secara serius.