Terbitkan Buku, 50 Agen Asuransi Jiwa Berbagi Kisah Sukses

Maju mundurnya sebuah perusahaan sangat tergantung kepada para salesnya, apapun jenis industrinya. Begitu juga di sektor asuransi jiwa, para agen asuransi adalah garda terdepan.

Oleh karena itu, seorang agen asuransi jiwa haruslah profesional karena harus berhubungan dengan banyak orang setiap hari. Melalui para agen, produk asuransi bisa diterima dan membantu masyarakat memproteksi masa depan mereka.

James Gwee, salah satu motivator dan professional trainer kenamaan Indonesia mengatakan, “If people like you, they will listen to you. If they trust you, they will do business with you.”

Dengan demikian, seorang sales (agen asuransi) yang ingin maju tentunya harus terus menajamkan skillnya agar sering terjadi closing deal dengan pelanggan.

Untuk itu, seorang agen asuransi harus fokus pada sasaran pangsa pasar yang tepat. Jika tepat maka penjualan tidak akan menjadi terlalu sulit.

Namun, kisah sukses pada agen asuransi jiwa tidak diraih dalam sekejap. Ada tantangan yang dilewati sedemikian hebatnya. Namun karena mereka bertahan dan bangkit, maka kesuksesan pun dapat diraih.

Seperti pesan Merry Riana, sosok Motivator Wanita No 1 di Asia, bahwa hidup adalah sebuah journey yang selalu ada ujian di dalamnya, maka tidak boleh lengah sedikitpun. Sehingga, jangan terlena dengan kesuksesan yang hari ini diraih, tetapi selalu bersiap atas ujian yang akan datang dan jangan pernah berhenti belajar dan selalu meng-upgrade diri.

Soal kesuksesan, Tung Desem Waringin, motivator dan pakar marketing terkenal di Indonesia, memberikan salah satu tips jitu yakni belajar dari yang sudah sukses. Dari orang-orang tersebut nantinya bisa belajar untuk mencapai tujuan.

Pergaulan dengan orang-orang sukses ini pula sebisa mungkin harus menghasilkan keuntungan. Namun tetaplah gigih terhadap impian dan fleksibel dalam menjalankan caranya.

Impiannya tetap, namun caranya bisa diubah sesuai keadaan. Dan jika impiannya sudah tercapai, buat lagi impian yang lebih besar dan menantang.

Sejumlah agen asuransi jiwa di Indonesia terbukti telah menjalankan pesan dari ketiga motivotor di atas dan berhasil meraih kesuksesan. Bahkan telah masuk dalam kategori agen asuransi jiwa profesional bertaraf internasional yang tergabung dalam wadah Million Dollar Round Table (MDRT).

Mereka pun terus melakukan sosialisasi dan berbagi pengalaman meraih sukses kepada masyarakat agar menjadikan agen asuransi sebagai profesi yang layak untuk dijalani, sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia.

Untuk itu, sejumlah agen asuransi jiwa anggota MDRT Indonesia berbagi pengalaman dan kisah sukses mereka menjadi agen berstandar internasional melalui sebuah buku yang berjudul 'Jejak Langkah para Pemenang: Tips Agen Asuransi Kelas Dunia'.

Buku yang mengulas 50 kisah sukses yang Inspiratif dari agen-agen asuransi jiwa berstandar Internasional ini, secara detail menceritakan perjalanan panjang para agen MDRT ini mulai dari alasan mereka memilih profesi ini, bagaimana mereka bertahan dan mengatasi hambatan dan rintangan di bisnis ini hingga mindset dan motivasi serta kiat-kiat apa yang membuat mereka sukses sebagai agen asuransi.

Miliana Marten, Agen Asuransi Jiwa anggota MDRT Indonesia yang mewakili dari 50 agen MDRT yang ada dalam buku “Jejak Langkah para Pemenang” mengatakan, tujuan dibuatnya buku ini didorong oleh keinginan yang kuat dari para agen asuransi jiwa untuk memajukan industri asuransi jiwa terutama dalam peningkatan jumlah agen asuransi yang akan berimbas kepada peningkatan masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa.

Ini mengingat dari data yang ada baru sekitar 7% masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia.

“Tujuan kedua penulisan buku ini tentunya untuk meningkatkan Brand Awareness terhadap agen asuransi jiwa sehingga profesi ini tidak dianggap sebelah mata dan menjadi suatu kebanggaan bagi para agennya,” ungkap Miliana dalam peluncuran buku “Jejak Langkah para Pemenang” di Jakarta, Kamis (3/11/2022).

Adapun penyusunan buku “Jejak Langkah para Pemenang” ini melibatkan para agen asuransi jiwa dari 13 perusahaan asuransi yang telah mencapai kualifikasi MDRT, sebuah standar internasional untuk para agen asuransi jiwa. Artinya, buku ini tidak dikeluarkan oleh MDRT secara organisasi.

Buku ini dirilis oleh agen-agen asuransi yang tergabung dalam MDRT yang ingin membagikan kisah suksesnya di industri ini agar bisa menjadi role model bagi agen asuransi lain sehingga bisa memajukan industri asuransi jiwa.

“Bagaimana struggle-nya mereka dalam menjalani bisnis ini yaitu menghadapi penolakan demi penolakan, pandangan yang merendahkan terhadap profesi ini hingga dijauhi oleh keluarga dan teman-temannya. Semua fase itu sudah mereka lewati dengan gemilang dan mereka berhasil menjaga kepercayaan para nasabahnya dengan konsisten dan persistennya mereka di bisnis ini," jelas Miliana.

Jejak langkah para agen MDRT yang dikisahkan dalam buku ini diharapkan bisa menjadi inspirasi untuk bisa ditiru dan diaplikasikan dalam kehidupan baik di bisnis asuransi maupun kehidupan sehari-hari.

"Sebab, mindset mereka akan sebuah kesuksesan itu sangat nyata termasuk value yang mereka terapkan dalam membantu sesama juga goal-goal mereka yang dilandasi keinginan untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya,” tuturnya.

Dedy Setio, yang juga mewakili dari 50 agen MDRT yang ada dalam buku Jejak Langkah para Pemenang mengatakan, ada banyak hal menarik dari buku tersebut hingga layak dimiliki oleh para Agen Asuransi Jiwa, maupun pembaca dari kalangan masyarakat umum yang berminat dengan profesi sebagai agen asuransi jiwa.

“Pertama, bahwa dengan latar belakang para agen yang berbeda-beda yang membuktikan bahwa setiap orang bisa sukses di bisnis asuransi jiwa apapun latar belakangnya. Selanjutnya perihal mindset dan value yang dimiliki tiap agen untuk menjadi sukses di bisnis ini. Tak kalah pentingnya juga perihal ide-ide penjualan yang bisa diterapkan oleh agen-agen asuransi, serta kiat-kiat sukses yang bisa ditiru dan diaplikasikan oleh para agen asuransi,” kata Dedy.

Sehingga, buku “Jejak Langkah para Pemenang” ini sangat tepat sebagai referensi bagi para agen asuransi jiwa yang telah berlisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan juga masyarakat umum.

Dengan hadirnya buku ini, maka diharapkan para agen asuransi jiwa yang telah berlisensi AAJI dapat memilki wawasan yang lebih luas dalam menjalani bisnis asuransi dan juga memiliki goal atau tujuan untuk sukses di bisnis ini, tidak hanya sekadar menjalaninya tanpa tujuan yang spesifik.

Selanjutnya, kehadiran buku 'Jejak Langkah para Pemenang' bagi masyarakat umum diharapkan bisa membuka mata dan menyadari akan pentingnya asuransi jiwa bagi kehidupan dan dapat memandang profesi agen asuransi adalah profesi yang mulia. Harapannya akan banyak insan-insan yang tergerak untuk menjadi agen asuransi dan juga memiliki polis asuransi jiwa dalam hidupnya.

“Tentunya kami berharap perusahaan asuransi akan semakin mensupport agen-agennya untuk mencapai kualifikasi MDRT. Dan juga AAJI sebagai regulator di industri asuransi jiwa dapat menggaungkan MDRT di perusahaan-perusahaan asuransi,” pungkas Dedy.

Untuk tahap awal, buku 'Jejak Langkah para Pemenang' akan dicetak sebanyak 4.500 exp, dan dijual bebas melalui toko buku seperti Gramedia dengan harga jual berkisar Rp125 ribu hingga Rp150 ribu.

Berikut 50 Agen MDRT yang kisahnya ditulis dalam buku “Jejak Langkah para Pemenang":