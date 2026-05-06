Terdakwa Noel tak Terlihat di Sidang Lanjutan Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan sertifikasi K3 Kemenaker di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah)

Ukuran Font Kecil Besar

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kemenaker, Rabu (6/5/2026).

Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN. Adapun dalam kasus tersebut terdapat 11 terdakwa yang akan menjalani persidangan.

Para terdakwa di antaranya:

1. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI.

2. Fahrurozi (FRZ) – Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Dirjen Binwasnaker dan K3).

3. Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan periode 2021–2025.

4. Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3.

5. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja.

6. Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3.

7. Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja.

8. Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator.

9. Supriadi (SUP) – Koordinator.

10. Temurila (TEM) – Pihak Swasta (PT Kem Indonesia).

11. Miki Mahfud (MM) – Pihak Swasta (PT Kem Indonesia).

Namun sejak dimulainya sidang, mantan Wamenaker sekaligus terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel tak terlihat di ruang sidang.

Meski begitu, Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra membenarkan hari ini terdapat sidang pemeriksaan kasus tersebut.

"Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) Wamenaker, agenda pemeriksaan terdakwa," kata jubir PN Jakpus Andi Saputra Rabu (6/5/2026).

Dalam persidangan sebelumnya, eks Wamenaker Noel memang menyatakan menolak untuk menjadi saksi di sidang kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemenaker yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4/2026).

"Apakah para terdakwa ini bersedia menjadi saksi? Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bagaimana?" tanya ketua majelis hakim Nur Sari Baktiana.

"Izin Yang Mulia, saya tidak bersedia, Yang Mulia," jawab Noel.

Hakim mengatakan pemeriksaan perkara sebagai saksi mengacu pada mekanisme ketentuan dalam Pasal 218,219 KUHAP baru. Jaksa menyatakan menghormati keputusan terdakwa yang menolak menjadi saksi di kasus tersebut.

Diketahui, Noel Cs didakwa melakukan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap pemohon pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker periode 2021–2025 senilai Rp6.522.360.000.

Dalam dakwaan disebutkan, Noel menerima Rp70 juta dari PT KEM Indonesia serta gratifikasi senilai Rp3.365.000.000 dari pihak swasta lainnya. Total uang dari pemerasan dan gratifikasi yang diterima Noel mencapai Rp3.435.000.000.

Selain uang, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa barang, yaitu satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker.

Atas perbuatannya, Noel bersama 10 terdakwa lain didakwa melanggar Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan Pasal 12B tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.