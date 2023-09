Terima Penghargaan dari Kaisar Jepang, JK: Ini untuk Indonesia

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menerima penghargaan bintang jasa utama The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Kaisar Jepang Naruhito, yang merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Jepang. Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Kaisar Naruhito melalui upacara kenegaraan di Istana Kekaisaran, Selasa (10/5/2022).

Dalam konferensi pers yang diadakan secara virtual, JK menyatakan, anugerah yang diterima tersebut bukan capaian pribadi. JK melihat penghargaan tersebut secara tidak langsung diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia.

“Ini adalah penghargaan bukan hanya ke saya, tapi juga kepada bangsa Indonesia,” kata JK, Selasa (10/5/2022).

JK dianugerahi The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun sebagai bentuk pengakuan kaisar atas perannya dalam mempererat persahabatan Indonesia-Jepang. “Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Jepang sangat kuat,” kata JK.

Menurut JK, Indonesia membutuhkan mitra dagang dan investasi. Sedangkan Jepang merupakan salah satu investor terbaik di Indonesia sekarang ini.

Kedutaan Besar RI untuk Jepang mengungkapkan, bintang jasa The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun diberikan kaisar kepada sosok-sosok yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam hubungan internasional, promosi budaya Jepang, dan pelestarian lingkungan. Penghargaan ini pertama kali diberikan oleh Kaisar Meiji pada 1875.

“Saya turut bangga, The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun merupakan penghargaan tertinggi Jepang. Ini adalah bentuk penghormatan Jepang kepada Bapak Wapres Jusuf Kalla yang telah berjasa memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang” ujar Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi.

Selain menganugerahkan The Order of the Rising Sun terhadap JK, Kekaisaran Jepang juga menganugerahkan Gold and Silver Star kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamenku Buwono X dan Duta Besar RI untuk Jepang periode 2013-2016 Yusron Ihza Mahendra.