Terima Pimpinan KPK, KSP Bahas Sejumlah Masalah hingga Celah Korupsi MBG

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menerima sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Koordinator Harian Stranas PK KPK Sari Angraeni, serta Koordinator Harian Stranas PK KPK Didik Mulyanto.

Dudung mengatakan pertemuan ini membahas tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Dalam beleid tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga terlibat, di antaranya Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar Menkeu dan BPKP terlibat,” kata Dudung kepada wartawan usai pertemuan.

Dudung menyampaikan rencana perubahan aturan itu tengah diseriusi bersama KPK, khususnya dalam memperkuat aspek pencegahan korupsi lintas kementerian dan lembaga.

Program MBG Disorot KPK

Dalam pembahasan tersebut, ia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perhatian publik. Di mana, program tersebut memiliki potensi kerawanan jika tidak diawasi secara ketat.

“Ini kita seriusi, beliau kebetulan dari tim pencegahan lah ya. Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak,” ujarnya.

Dudung menjelaskan pihaknya akan melibatkan berbagai kementerian terkait dalam menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut. Ia juga memastikan temuan di lapangan akan dibuka ke publik jika terbukti terjadi penyimpangan.

“Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini,” ucapnya.

“Mungkin tidak satu tahun dua kali, bahkan setiap saat pun juga pasti akan... dan saya akan laporkan hal-hal yang memang sangat ..., karena ini uang rakyat ya, rakyat harus tahu,” ungkap Dudung menambahkan.

Lebih lanjut, Dudung menyatakan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan langsung ke lapangan sebelum menyampaikan laporan secara resmi.

Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap anggaran negara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu dan tetap digunakan sesuai peruntukannya.

“Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengatakan bahwa pihaknya fokus pada sisi pencegahan melalui perbaikan tata kelola (governance).

KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sistem yang perlu diperbaiki.

“Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN. Tadi, dan kita menunggu tindak lanjutnya,” paparnya.