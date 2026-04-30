Terjebak Kebakaran Apartemen Mediterania, Penghuni Lempar Baju Berisi Tulisan

Kamis, 30 April 2026 - 11:54 WIB

Kamis, 30 April 2026 - 11:54 WIB

Penghuni Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang terjebak akibat kebakaran melempar sepotong baju berisi tulisan, Kamis (30/4/2026) pagi. (Foto: Antara/Damkar)

Salah satu penghuni Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang terjebak akibat kebakaran melempar sepotong baju dengan sebuah tulisan, Kamis pagi.

"C 33 GK IWAN & BAYI BUJAN," demikian tertulis pada baju lengan panjang berwarna kuning tersebut.

Petugas posko informasi Damkar Jakarta Barat Seman mengatakan setelah ditelusuri, arti tulisan tersebut, yaitu penghuni terjebak di lantai 23, kamar nomor 33, dan terdapat bayi .

"Satu dewasa, sama dua anak bayi," kata Seman di Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, Kamis.

Penghuni itu pun segera dievakuasi dan dapat diselamatkan dalam kondisi sehat.

Perbarui Data Penghuni

Pada papan informasi Damkar, petugas terus memperbarui data penghuni yang telah dievakuasi dan penghuni yang masih terjebak di dalam gedung yang terbakar.

Para penghuni yang telah diselamatkan langsung menuju posko informasi untuk melaporkan kerabat atau kenalan mereka yang masih terjebak.

Hingga pukul 10.35 WIB, terdapat 60 penghuni yang telah dievakuasi dan 18 penghuni yang masih terjebak.

Sejumlah nama pada daftar penghuni yang sebelumnya terjebak itu pun dilingkari, yang menandakan mereka telah dievakuasi dengan selamat.

Terjebak

Sebelumnya, petugas pemadam mengevakuasi sejumlah penghuni Apartemen Mediterania yang terjebak akibat kebakaran yang melanda salah satu gedung hunian tersebut, Kamis pagi.

Dari pantauan di lokasi pada pukul 09.25 WIB, sejumlah penghuni yang terjebak dievakuasi dari sisi seberang bagian gedung yang terbakar.

Tebalnya asap yang mengepul di bagian dalam apartemen itu membuat petugas terpaksa melakukan evakuasi melalui bagian luar gedung.

Tangga evakuasi dipasang berjenjang dari lantai dasar menuju lantai enam gedung dan satu per satu penghuni yang terjebak diturunkan.

Penghuni yang dievakuasi nampak diikatkan dengan tali agar tidak terjatuh saat menuruni tangga.

Di posko informasi, petugas mendata penghuni yang telah dievakuasi dan penghuni yang masih terjebak di dalam gedung yang terbakar itu.