Terkait Korupsi, Penggeledahan Kementerian PU Sasar Ditjen Cipta Karya

Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berlokasi di Jakarta. (Foto: Antara/Aji Cakti)

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mendatangi Gedung Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Kamis (9/4/2026) siang. Hal itu dibenarkan oleh Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi awak media.

“Iya ada penggeledahan,” kata Anang, dikutip Kamis (9/4/2026).

Namun, Anang belum memerinci lebih lanjut terkait penggeledahan itu. Ia mempersilakan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada penyidik Kejati DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di tiga gedung kompleks kementerian tersebut. Salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya (CK).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dapot Dariarma membenarkan penggeledahan tersebut, dan juga mengiyakan kegiataan tersebut terkait tindak pidana korupsi

Diketahui, penyidik Kejati DKI Jakarta tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan tersebut bertepatan dengan berlangsungnya kegiatan halalbihalal di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum.

Di Gedung Kementerian PU, terdapat dua direktorat jenderal, yakni Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Cipta Karya. Keduanya diduga terkait dengan penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pembangunan pendopo di area kementerian tersebut.

