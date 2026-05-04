Terlilit Utang Ratusan Juta, Kades Buncitan Bunuh Diri di Balai Desa

Warga yang tinggal di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur digegerkan dengan adanya mayat korban bunuh diri di sebuah balai desa. Yang lebih mengejutkan, korban merupakan Kepala Desa (Kades) Buncitan bernama Mujiono.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, Siko Sesaria Putra Suma menceritakan peristiwa terjadi, Minggu (3/5/2026). Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya kades.

"Penyebab kematian akibat jeratan di leher yang menyebabkan korban mengalami mati lemas. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lain," ujarnya, Senin (4/5/2026).

Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan kantor desa, Minggu (3/4/2026) petang. Saat ditemukan, korban berada di ruang kerjanya dalam kondisi tidak bernyawa.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas korban di kantor desa sejak pagi hari hingga sebelum kejadian.

Selain itu, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kondisi pribadi korban, termasuk catatan kewajiban finansial yang sedang dihadapi.

Dari hasil pendalaman, korban diketahui memiliki kewajiban pembayaran dari aktivitas usaha yang jatuh tempo dalam waktu dekat, serta utang kepada pihak lain. Dokumen perjanjian tersebut ditemukan di meja kerja korban saat olah TKP.

Polisi mengungkap, korban memiliki beban utang cukup besar, yakni sekitar Rp 270 juta terkait transaksi jual beli tanah yang jatuh tempo pada bulan ini. Selain itu, terdapat pula utang lain sebesar Rp 100 juta kepada salah satu ketua RW di Desa Buncitan.

Polisi menyatakan penyelidikan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan seluruh fakta terungkap. Hingga kini, tidak ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Meski demikian, proses penyelidikan tetap berlanjut guna memastikan tidak ada faktor lain yang terlewat.