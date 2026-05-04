Termasuk Jakarta, Pesisir Jawa Terancam Tenggelam 2050!

Ilustrasi ancaman banjir besar hingga tenggelamnya pesisir jawa bagian utara (foto:generated AI)

Bayangkan sebuah masa depan, hanya dalam 25 tahun ke depan, rumah-rumah di pesisir Jawa bukan lagi terendam genangan air sesaat, melainkan tenggelam permanen di bawah laut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru saja memberikan peringatan keras: jika kita tidak bergerak sekarang, setidaknya 12 kabupaten/kota di sepanjang pesisir Utara Jawa bakal lumpuh dan tenggelam pada tahun 2050.

"Ini bisa buruk sekali kalau tanpa intervensi," tegas AHY dalam Kick Off Meeting Perlindungan Pesisir Utara Jawa baru-baru ini.

Demak, Jakarta, dan Semarang: Titik Paling Kritis

Tiga wilayah ini menjadi "pasien" dengan kondisi paling mengkhawatirkan. Proyeksinya tidak main-main.

Kabupaten Demak: Diprediksi bakal terendam banjir rob setinggi 2 meter! Penyebabnya adalah kombinasi mematikan, tanah ambles hingga 20 cm per tahun, sementara air laut terus naik.

Kondisi itu juga turut dipercepat dengan fenomena penurunan muka tanah di Kabupaten Demak yang mencapai 20 cm meter per tahun ditambah peningkatan muka air laut hingga 1,2 cm per tahun.

Sedangkan di Semarang, pada tahun 2050 air laut akan membanjiri wilayah pesisir setinggi 83 cm apabila tidak ada penanganan serius. Penurunan muka tanah di wilayah ini mencapai 20 cm per tahun, yang akan mempercepat terjadinya banjir rob.

Sementara Jakarta, tetap menjadi sorotan utama karena laju penurunan muka tanah yang sangat ekstrem, menjadikannya salah satu kota paling rentan di dunia.

"Terjadi penurunan permukaan tanah. Ini 1 hingga 20 cm setahun. Paling buruk terjadi di Jakarta dan juga Semarang, tapi di daerah-daerah lainnya juga terus terjadi land subsidence (penurunan muka tanah)," kata AHY dalam pidatonya.

Mengapa Ini "Bencana" Nasional?

Ini bukan sekadar soal air yang masuk ke permukiman. Wilayah Pantura Jawa adalah "mesin uang" Indonesia. Kawasan ini menyumbang sekitar 27% terhadap PDB Nasional.

Artinya, jika Pantura tenggelam, ekonomi Indonesia bisa ikut karam.

Ratusan kawasan industri, jutaan lapangan kerja, dan jalur logistik utama nasional terancam hilang jika penanganan serius tidak segera dimulai.

Berpacu dengan Waktu

AHY menekankan bahwa fenomena land subsidence (penurunan muka tanah) adalah musuh utama yang harus dijinakkan. Intervensi infrastruktur, seperti tanggul laut dan manajemen air tanah, bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menyelamatkan wajah Jawa di masa depan.

"Potensi kerugian ekonomi 27 persen terhadap PDB nasional, ini signifikan. Jadi kalau kita memiliki proyeksi yang positif, maka kita harus menangani kondisi pantura Jawa ini dengan baik dan serius," pungkas AHY.