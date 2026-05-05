Tersangka Pencabulan Puluhan Santriwati di Pati Diduga Melarikan Diri

Tersangka pencabulan terhadap puluhan santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga melarikan diri.

Pelaku berinisial AS yang juga pengasuh Ponpes Ndolo Kusuma itu tidak mengindahkan pemanggilan tim penyidik Polresta Pati untuk diperiksa. Sejatinya, tersangka dipanggil, Senin (4/5/2026) kemarin, namun hingga malam hari tak kunjung datang.

Bahkan pihak kepolisian telah berkomunikasi dengan pihak pengacara serta keluarganya, untuk mencari tahu keberadaan tersangka.

"Kami panggil keluarga si AS untuk mencari dan membujuk yang bersangkutan, namun tersangka juga tidak dapat dihubungi (lost contact)," ujar Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama, Selasa (5/5/2026).

Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, tersangka tidak juga memenuhi panggilan pemeriksaan, dirinya memastikan akan mengambil upaya hukum lain untuk menyeret tersangka.

"Apabila yang bersangkutan tidak kooperatif dan terdapat indikasi melarikan diri, maka akan melakukan penangkapan," tegasnya.

Sementara itu, nasib ratusan santri dan santriwati Ponpes Ndolo Kusumo saat ini sebagian telah dipulangkan, dan sebagian lagi dipindah ke enam sekolah. Di antaranya MI Khoiriyatul Ulum Sitiluhur, MI Matholiun Najah Tlogosari, SMP Al-Akrom Banyuurip, MA Al-Akrom Banyuurip Margorejo, MA Assalafiyah Lahar Gembong, dan MA Khoiriyatul Ulum Trangkil, Kabupaten Pati.

Berdasarkan data yang diterima, jumlah santri dan santriwati di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo sebagian besar adalah anak yatim dan berasal dari keluarga tidak mampu, total 252 anak.

Rinciannya, 4 santri masih belajar di tingkat Raudlatul Athfal, 89 santri di tingkat Madrasah Ibtidaiyah, 91 santri di tingkat SMP, 50 santri di tingkat MA, dan 8 santri tidak bersekolah atau hanya mondok.

Sebelumnya, puluhan santriwati ponpes di kawasan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengaku telah menjadi korban pelecehan seksual oleh pengasuh ponpes berinisial A.

Ini disampaikan oleh delapan korban yang melaporkan kasus ini ke Mapolresta Pati dengan didampingi kuasa hukumnya. Para korban seluruhnya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.

"Sebetulnya dari keterangan saksi, korban lebih dari 30 sampai 50 santriwati di bawah umur," ujar Kuasa hukum korban, Ali Yusron, Senin (4/5/2026).

Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026 oleh Polresta Pati, namun hingga saat ini belum ditahan. Karena itu kuasa hukum korban berharap polisi segera menahan pelaku.