Tertinggal 2-0 dari PSG, Arne Slot Percaya Keangkeran Anfield!

Pelatih Liverpool Arend "Arne" Slot membutuhkan atmosfer Stadion Anfield untuk membalikkan keadaan dari Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua babak perempat final Liga Champions 2026.

Slot mengaku dukungan dari para suporter untuk saat ini sangatlah dibutuhkan mengingat beban berat yang harus dikejar oleh The Reds yang kini tertinggal margin dua gol dari PSG. Pada laga leg pertama di Stadion Parc des Princes, Paris, Kamis dini hari WIB, PSG menghajar Liverpool 2-0.

“Penggemar kami selalu bisa memberikan perbedaan yang besar untuk kami dan kami membutuhkan itu karena saya pikir sudah jelas bahwa kami memerlukan dukungan penggemar untuk menghadapi tim sekelas PSG,” kata Slot dikutip dari laman resmi Liverpool.

Juru taktik asal Belanda itu mencontohkan kondisi dimana Anfield menjadi pembeda di setiap pertandingan krusial.

Slot mengatakan bahwa keajaiban atmosfer tersebut selalu bisa saja terjadi seperti pada laga menghadapi Galatasaray di mana Liverpool harus tertinggal margin satu gol pada babak 16 besar Liga Champions di markas lawan.

Pada leg kedua, Liverpool yang bermain di Anfiled mampu membalikkan kondisi dengan memetik kemenangan meyakinkan 4-0.

Meski demikian, Slot menggarisbawahi bahwa PSG yang berstatus sebagai juara bertahan merupakan tim yang tidak bisa dianggap sepele.

“Kami akan mencoba menyusun strategi permainan yang mudah-mudahan akan menunjukkan permainan yang berbeda di Anfield dan saya pikir, dan saya sudah mengatakan ini beberapa kali, bahwa jika kami ingin menekan dengan sangat agresif PSG maka para penggemar dapat sangat membantu,” ujar Slot.

Liverpool dijadwalkan akan menjamu Le Parisiens pada leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu (15/4) dini hari WIB.