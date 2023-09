Tertutup Balutan Busana Hitam, Ada Apa dengan Kim Kardashian di Met Gala 2021?

Penampilan Kim Kardashian menjadi sorotan. Kehadirannya di Met Gala 2021 sangat menarik perhatian publik karena heboh menggunakan busana hitam yang menutup ujung kepala hingga kakinya.



Kim berpose di karpet merah seperti selebriti lainnya. Bintang Keeping Up With The Kardashians itu menggunakan busana rancangan Demna Gvasalia, selaku direktur kreatif Balenciaga.



Kim terlihat tidak merasa aneh dengan penampilannya. Dia pun dengan leluasa berpose di depan para jurnalis dan fotografer yang membidiknya dengan kamera.



Melansir kabar dari independent, Selasa, (14/09/2021), mantan istri dari Kanye West itu menggunakan baju panjang dengan kunciran kuda tinggi yang panjang.



Dia pun menggunakan heels yang berwarna senada. Penampilan Kim mengundang komentar pedas warga net.



"Kim Kardashian mengira Met Gala sebagai pemakaman". Ada pula yang berkomentar mengundang candaan. "Riasan Kim Kardashian sangat cantik," canda orang lain.