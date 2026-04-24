Terungkap! Isi Pertemuan Prabowo dan Kapolri di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima laporan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026). (Foto: Antara/HO-Sekretariat Kabinet).

Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Presiden meminta laporan terkait program strategis kepolisian, termasuk perkembangan transformasi di tubuh Polri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan empat mata itu berlangsung sekitar satu jam.

“Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026. Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis,” kata Seskab Teddy.

Dalam pertemuan itu, Kapolri menyampaikan sejumlah program prioritas kepolisian. Di antaranya penguatan transformasi digital dalam layanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak tahap rekrutmen hingga masa kedinasan, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen.

Selain itu, Listyo Sigit juga melaporkan sinergi kepolisian dengan sejumlah lembaga untuk mendukung program nasional. Kerja sama tersebut mencakup sektor pertanian, ketahanan pangan, penyediaan makanan bergizi, percepatan penanganan bencana, hingga peningkatan layanan kepada masyarakat.

Dari dokumentasi yang dirilis Sekretariat Kabinet, Presiden tampak menelaah laporan yang diserahkan Kapolri. Sementara itu, Kapolri memberikan penjelasan langsung terkait isi laporan tersebut.

Pada hari yang sama, Presiden juga menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani di lokasi yang sama. Pertemuan keduanya juga berlangsung secara tertutup.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan melaporkan perkembangan program hilirisasi yang direncanakan di 13 lokasi di Indonesia.

Presiden kemudian memberikan arahan agar program hilirisasi tidak hanya berfokus pada sektor energi dan mineral, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian dan perikanan.