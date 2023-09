Terungkap, Vidi Aldiano dan Sheila Dara Gelar Acara Pertunangan di Kawasan Senayan

Penyanyi Vidi Aldiano dan Sheila Dara akhirnya menggelar acara pertunangan pada Rabu, (01/12/2021) di Hutan Kota by Plataran, kawasan Senayan, Jakarta.

Hal tersebut terlihat dari unggahan instagram story sahabat Vidi, Ranggaz Laksmana, pada akun istagram pribadinya @ranggazlaksmana.

Pada unggahan tersebut tertulis "The Enggagement of Vidi & Sheila 1 Desember 2021 HUTAN KOTA BY LATARAN".

Terlihat pada unggahan instagram story lainnya, Ranggaz juga menampilkan video singkat Vidi bersama kekasihnya yang menggunakan pakaian adat jawa bernuansa cokelat.

Vidi tampil dengan beskap Jawa cokelat yang dipadukan dengan kain, serta dilengkapi menggunakan blangkon.

Sheila juga tampak menggunakan kebaya modern dengan paduan kain. Rambutnya juga ditata dengan sanggul modern yang sangat rapi.

Sahabat Vidi lainnya juga turut serta dalam acara bersejarah bagi hidupnya itu. Mereka yang turut memberikan dukungan dan hadir antara lain Reza Chandika serta Nino RAN.