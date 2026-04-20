Tes CPNS Apa Saja? Ini Tahapan, Syarat, dan Cara Mendaftar

Selasa, 21 April 2026 - 06:00 WIB

Ilustrasi ASN - Sejumlah calon ASN mengikuti pernyerahan SK pengangkatan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (16/6/2025). (Foto: Antara/Andry Denisah/foc).

Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian bagi banyak orang Indonesia karena dinilai menawarkan stabilitas karier dalam jangka panjang.

Namun, untuk bisa menjadi bagian dari aparatur negara tidak semudah yang dibayangkan. Setiap pelamar harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat.

Setiap tahapannya menjadi penentu apakah seseorang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.

Bagi yang berencana ingin mendaftar, berikut adalah rangkaian tahapan seleksi CPNS dan jenis ujian yang harus diketahui:

Syarat dan Cara Mendaftar Seleksi CPNS

Calon pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebelum melakukan pendaftaran pada seleksi CPNS 2026. Berikut adalah poin-poin persyaratan yang harus dipenuhi:

Warga Negara Indonesia (WNI)

Usia 18-35 tahun (hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu)

Tidak pernah dihukum penjara lebih dari 2 tahun

Tidak sedang aktif di partai politik

Sehat jasmani dan rohani

Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia

Memiliki KTP, KK, Ijazah, dan Transkrip Nilai

Setelah memenuhi persyaratan di atas, kamu bisa mendaftar seleksi CPNS dengan langkah-langkah berikut ini:

Kunjungi situs resmi https://sscasn.bkn.go.id

Buat akun SSCASN dengan NIK dan data pribadi.

Login dan pilih formasi sesuai kualifikasi pendidikan.

Unggah dokumen yang diminta.

Cek semua data dan kirim.

Tahapan Seleksi CPNS

Berdasarkan Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2021, ada tiga tahapan seleksi pengadaan PNS yang harus dilalui, yaitu:

1. Seleksi Administrasi

Tahapan verifikasi kesesuaian antara latar belakang peserta CPNS dengan persyaratan formasi yang dilamar.

Dokumen yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah ijazah, transkrip nilai, KTP, dan pas foto.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Serangkaian tes dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi pelamar dengan formasi.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Serangkaian tes sesuai dengan formasi dan instansi untuk menilai kemampuan dan kompetensi pelamar apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak.

Setiap instansi dan posisi memiliki tes SKB yang berbeda-beda.

Tes CPNS Apa Saja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis rangkaian tes CPNS yang harus dilakukan, yaitu tes SKD dan SKB.

Masing-masing memiliki rangkaian tes berbeda-beda yang hasilnya menjadi pertimbangan formasi atau instansi untuk menerima pelamar ke tahap berikutnya atau tidak.

Tahapan, Tes, dan Tips Lulus CPNS

1. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Tes SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Ujian ini menggunakan sistem CAT dengan total skor maksimal 550.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Tes yang bertujuan menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan.

Terdiri dari 30 soal yang mencakup materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan kemahiran berbahasa Indonesia.

Nilai Ambang Batas: 65

Contoh Soal TWK:

Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip dasar dari sila ini adalah…. Kebebasan Beragama Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Agama negara Adanya Tuhan yang berbeda-beda

Bentuk negara Indonesia adalah…. Federasi

Konfederasi

Kesatuan

Republik

Tes Intelegensi Umum (TIU)

Tes yang terdiri dari 35 butir soal yang dirancang untuk menilai kemampuan intelektual peserta dalam tiga area, verbal, numerik, dan figural.

Nilai Ambang Batas: 80

Contoh Soal TIU:

Sinonim kata “damai” adalah: Tegang Tentram Berisik Bingung

Jika Budi membeli 15 apel dan membagi 5 apel kepada setiap teman, berapa banyak teman yang mendapat apel? 2

3

4

5

Tes Karakteristik Pribadi (TKP)

Terdiri dari 45 butir soal yang mencakup pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme.

Nilai Ambang Batas: 166

Contoh Soal TKP:

Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka…. Saya tak mau repot-repot mencobanya Saya khawatir jika mencobanya dan gagal Saya berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya Saya minta pendapat istri yang penting saya coba dulu Yang penting saya coba dulu

Jika ada informasi yang belum jelas kebenarannya, Anda… Mengkonfirmasi fakta dari informasi tersebut

Saya tetap mempercayainya

Saya tidak peduli

Saya ragu mempercayainya

Saya tidak peduli dengan orang lain

Tips Lulus Tes CPNS

1. Latihan Soal Tes CPNS

Belajar dan latihan soal-soal tes CPNS seperti TIU, TWK. dan TKP, dari buku-buku gudang soal terbaru ataupun versi lama.

2. Ikut Bimbel atau Pelatihan Tes CPNS

Ikut bimbel atau pelatihan khusus untuk tes CPNS. Mereka akan membantu calon pelamar belajar lebih dalam tentang materi dan strategi cara mengerjakan soal yang cepat dan efektif.

3. Tentukan Motivasi

Agar proses belajar terasa lebih ringan, tentukan motivasi utama yang menjadi alasan kamu mengikuti tes CPNS. Bisa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau lain sebagainya.

4. Jaga Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selalu jaga kesehatan dan kondisi fisik tetap prima agar bisa mengerjakan soal tes CPNS dengan baik.