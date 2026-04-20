Tes CPNS Apa Saja? Ini Tahapan, Syarat, dan Cara Mendaftar
Ilustrasi ASN - Sejumlah calon ASN mengikuti pernyerahan SK pengangkatan di halaman Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (16/6/2025). (Foto: Antara/Andry Denisah/foc).
Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi impian bagi banyak orang Indonesia karena dinilai menawarkan stabilitas karier dalam jangka panjang.
Namun, untuk bisa menjadi bagian dari aparatur negara tidak semudah yang dibayangkan. Setiap pelamar harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat.
Setiap tahapannya menjadi penentu apakah seseorang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak.
Bagi yang berencana ingin mendaftar, berikut adalah rangkaian tahapan seleksi CPNS dan jenis ujian yang harus diketahui:
Syarat dan Cara Mendaftar Seleksi CPNS
Calon pelamar wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebelum melakukan pendaftaran pada seleksi CPNS 2026. Berikut adalah poin-poin persyaratan yang harus dipenuhi:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Usia 18-35 tahun (hingga 40 tahun untuk jabatan tertentu)
- Tidak pernah dihukum penjara lebih dari 2 tahun
- Tidak sedang aktif di partai politik
- Sehat jasmani dan rohani
- Siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
- Memiliki KTP, KK, Ijazah, dan Transkrip Nilai
Setelah memenuhi persyaratan di atas, kamu bisa mendaftar seleksi CPNS dengan langkah-langkah berikut ini:
- Kunjungi situs resmi https://sscasn.bkn.go.id
- Buat akun SSCASN dengan NIK dan data pribadi.
- Login dan pilih formasi sesuai kualifikasi pendidikan.
- Unggah dokumen yang diminta.
- Cek semua data dan kirim.
Tahapan Seleksi CPNS
Berdasarkan Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2021, ada tiga tahapan seleksi pengadaan PNS yang harus dilalui, yaitu:
1. Seleksi Administrasi
Tahapan verifikasi kesesuaian antara latar belakang peserta CPNS dengan persyaratan formasi yang dilamar.
Dokumen yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah ijazah, transkrip nilai, KTP, dan pas foto.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Serangkaian tes dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi pelamar dengan formasi.
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
Serangkaian tes sesuai dengan formasi dan instansi untuk menilai kemampuan dan kompetensi pelamar apakah sesuai dengan yang dibutuhkan atau tidak.
Setiap instansi dan posisi memiliki tes SKB yang berbeda-beda.
Tes CPNS Apa Saja
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis rangkaian tes CPNS yang harus dilakukan, yaitu tes SKD dan SKB.
Masing-masing memiliki rangkaian tes berbeda-beda yang hasilnya menjadi pertimbangan formasi atau instansi untuk menerima pelamar ke tahap berikutnya atau tidak.
1. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Tes SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Ujian ini menggunakan sistem CAT dengan total skor maksimal 550.
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
Tes yang bertujuan menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan.
Terdiri dari 30 soal yang mencakup materi nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan kemahiran berbahasa Indonesia.
- Nilai Ambang Batas: 65
Contoh Soal TWK:
- Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip dasar dari sila ini adalah….
- Kebebasan Beragama
- Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Agama negara
- Adanya Tuhan yang berbeda-beda
- Federasi
Tes Intelegensi Umum (TIU)
Tes yang terdiri dari 35 butir soal yang dirancang untuk menilai kemampuan intelektual peserta dalam tiga area, verbal, numerik, dan figural.
- Nilai Ambang Batas: 80
Contoh Soal TIU:
- Sinonim kata “damai” adalah:
- Tegang
- Tentram
- Berisik
- Bingung
- 2
Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
Terdiri dari 45 butir soal yang mencakup pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti-radikalisme.
- Nilai Ambang Batas: 166
Contoh Soal TKP:
- Jika suatu rencana kerja terlihat rumit, maka….
- Saya tak mau repot-repot mencobanya
- Saya khawatir jika mencobanya dan gagal
- Saya berani mencobanya setelah mempertimbangkan resikonya
- Saya minta pendapat istri yang penting saya coba dulu
- Yang penting saya coba dulu
- Mengkonfirmasi fakta dari informasi tersebut
Tips Lulus Tes CPNS
1. Latihan Soal Tes CPNS
Belajar dan latihan soal-soal tes CPNS seperti TIU, TWK. dan TKP, dari buku-buku gudang soal terbaru ataupun versi lama.
2. Ikut Bimbel atau Pelatihan Tes CPNS
Ikut bimbel atau pelatihan khusus untuk tes CPNS. Mereka akan membantu calon pelamar belajar lebih dalam tentang materi dan strategi cara mengerjakan soal yang cepat dan efektif.
3. Tentukan Motivasi
Agar proses belajar terasa lebih ringan, tentukan motivasi utama yang menjadi alasan kamu mengikuti tes CPNS. Bisa ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik atau lain sebagainya.
4. Jaga Kesehatan dan Kondisi Fisik
Selalu jaga kesehatan dan kondisi fisik tetap prima agar bisa mengerjakan soal tes CPNS dengan baik.