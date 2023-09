Tetap Bugar, Ini 8 Pilihan Olahraga yang Mudah Dilakukan Saat Puasa

Sebenarnya, puasa bukanlah jadi halangan bagi seseorang untuk berpuasa. Sebab, berolahraga saat puasa justru bisa membuat tubuh tetap fit. Asalkan, Anda memilih jenis olahraga yang tepat dan dilakukan di waktu yang tepat saat berpuasa.

Kita semua sadar bahwa puasa berlangsung sekitar 13 jam, hal itu tentunya dilakukan tanpa makan dan minum. Banyak orang berpikir berolahraga tanpa asupan makan dan minum akan membuat tubuh secara alami kekurangan energi. Lantas, benarkah demikian?

Untuk itu, kita perlu tahu olahraga apa saja yang cocok dilakukan saat puasa, dan kapan waktu terbaik untuk melakukannya.

Jenis Olahraga yang Cocok Saat Puasa

1. Bersepeda

Selain membakar lemak dan kalori, bersepeda santai saat sore hari menjelang waktu berbuka puasa bisa jadi salah satu pilihan yang mengasyikkan untuk berolahraga ringan. Anda bisa melakukan olahraga ringan cukup 30 menit saja. Maka, hasil yang akan didapatkan pun akan cukup membuat jantung menjadi sehat, otot kencang, serta menghilangkan stres karena pikiran menjadi tenang.

2. Jalan Santai

Olahraga yang satu ini terbilang sangat mudah dilakukan. Anda bahkan bisa melakukannya dengan jalan di tempat saja.

Mudah dilakukan karena olahraga ini tergolong ringan karena tidak membuat tubuh mengucur banyak keringat. Meski demikian, tetap saja jalan santai sangat direkomendasikan dilakukan saat sore hari di saat matahari tidak sedang terik.

Meski tergolong olahraga ringan, jangan sepelekan manfaat dari jalan santai. Jalan santai berguna menstabilkan tubuh dan memperkuat sendi tulang, meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, serta mengurangi risiko terkena stroke dan penyakit jantung.

3. Yoga

Sebagai salah satu olahraga ringan, yoga termasuk olahraga yang tidak banyak menghabiskan energi. Hal itu karena gerakan yoga lebih mentikberatkan pada teknik pernapasan yang berguna untuk merelaksasikan otak dan meregangkan otot.

Bila Anda memiliki kebiasaan susah tidur di malam hari, yoga bisa jadi pilihan yang tepat untuk dilakukan. Sebab, yoga mampu meningkatkan kualitas tidur dan menenangkan pikiran.

Olahraga ini pun bisa praktis Anda lakukan sehari-hari karena bisa dilakukan di dalam rumah sekalipun. Anda tinggal hanya memutar video latihan yoga melalui YouTube atau rekaman CD, lalu menyimak instruktur gerakan yang diarahkan.

4. Bowling

Bowling jadi salah satu olahraga yang cukup menyenangkan untuk dilakukan saat berpuasa karena tidak menguras banyak tenaga. Bahkan, olahraga ini sangat asik dilakukan bersama teman saat ngabuburit menunggu berbuka puasa.

Tak hanya dianggap mengasikkan untuk dilakukan, bowling ternyata memiliki manfaat bagi tubuh di antaranya menyeimbangkan tubuh serta memperkuat otot tangan.

5. Pilates

Mirip seperti yoga, pilates diakui sebagai olahraga yang tergolong ringan untuk dilakukan saat puasa mengingat energi yang dikeluarkan tidak menguras tenaga.

Manfaat dari melakukan pilates yang jarang diketahui adalah meningkatkan kekuatan otot, mengurangi stres, dan yang pasti nya adalah mampu memperbaiki postur tubuh. Menariknya, pilates bisa dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang.

6. Jogging

Bila Anda merasa memiliki energi yang cukup dan bosan hanya berjalan santai saja, jogging bisa jadi pilihan yang menyenangkan. Lakukan modifikasi gerakan ini agar Anda tidak merasa bosan. Cukup lakukan jogging selama 30 menit, dan berhentilah saat Anda merasa lelah.

Olahraga ini dinilai ampuh untuk menjaga berat badan dan kesehatan jantung, serta menguatkan otot dan sendi tulang.

7. Sit Up dan Push Up

Mirip seperti jogging, sit up dan push bisa dilakukan bila Anda merasa memiliki energi lebih. Namun jangan khawatir, Anda bisa melakukan sit up dan push up dengan intensitas ringan.

Jangan terlalu memaksakan, sebab kedua olahraga ini bisa dilakukan di waktu luang Anda. Push up memiliki manfaat untuk memperkuat otot dada dan menjaga kestabilan tubuh. Pada saat yang sama, sit up berguna untuk membentuk otot perut, meningkatkan kelenturan tubuh, serta mengurangi risiko nyeri pinggul.

8. Tai Chi

Cocok dijadikan sebagai olahraga maupun meditasi, melakukan tai chi mampu mendatangkan kedamaian batin dan menyehatkan jasmani. Olahraga ini terdiri dari rangkaian gerakan lambat penuh konsentrasi dan teknik pernapasan dalam. Cocok disebut sebagai olahraga berintensitas ringan, sehingga tidak membuat Anda mudah merasa haus saat berpuasa.

Beberapa manfaat dari melakukan tai chi adalah meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga stamina dan energi tubuh, mencegah demensia, serta memperbaiki kualitas tidur.

Rekomendasi Waktu Olahraga Saat Puasa

1. Sebelum Berbuka Puasa

Jangan sia-siakan waktu luang Anda menjelang berbuka puasa! Anda bisa mencoba berolahraga ringan 1 jam sebelum berbuka puasa.

Olahraga ringan seperti jalan santai dan bersepeda bisa Anda coba untuk ngabuburit. Tak perlu berlama-lama, cukup lakukan selama 30 menit saja secara rutin sebelum berbuka puasa.

2. Setelah Berbuka Puasa

Jika Anda telah memutuskan untuk berolahraga saat berbuka puasa, maka pastikan makanan yang Anda konsumsi saat berbuka sudah tercerna dengan baik. Hal itu agar tidak menganggu lambung dan sistem pencernaan tubuh saat berolahraga.

Cara terbaik lainnya adalah Anda bisa memilih berbuka puasa dengan makanan ringan. Kemudian, dilanjutkan dengan konsumsi makanan berat setelah berolahraga.

3. Sebelum Tidur

Ingin punya kualitas tidur yang baik? Melakukan olahraga sebelum tidur bisa jadi pilihan yang tepat. Setelah berbuka puasa atau tepatnya setelah Isya, Anda bisa melakukan olahraga ringan sebelum tidur.

Tetap perhatikan, olahraga terbaik saat puasa tidak dilakukan lebih dari 60 menit. Oleh karena itu, batasi durasi berolahraga selama 30 menit saja.

4. Sebelum Sahur

Waktu 30 menit sebelum sahur bisa dibilang sebagai waktu terbaik untuk bergerak aktif, misalnya berolahraga. Berolahraga sebelum sahur membantu menyegarkan tubuh sehingga Anda bisa lebih siap beraktivitas di pagi hari setelahnya.

Sebelum berolahraga ringan, disarankan minum banyak air untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi.

Tips Olahraga Saat Puasa

Selama puasa, olahraga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Anda sebaiknya perlu memperhatikan beberapa hal sebelum berolahraga di saat puasa untuk menghindari kejadian fatal yang tidak diinginkan.

1. Tentukan Waktu Terbaik untuk Berolahraga

Perlu diketahui bahwa 30 sampai 120 menit sebelum berbuka puasa merupakan waktu terbaik untuk berolahraga saat puasa. Hal ini dilakukan agar energi yang telah dikeluarkan saat berolahraga bisa langsung tergantikan setelah berbuka puasa.

Untuk menjaga agar tubuh tetap terhidrasi saat berolahraga di bulan Ramadan adalah menghindari berolahraga di luar ruangan saat siang hari.

2. Pilih Olahraga yang Sesuai

Bentuk olahraga yang sangat disarankan dilakukan saat puasa adalah yoga, jalan santai, dan bersepeda. Olahraga jenis ini bisa dilakukan dengan intensitas ringan atau sedang. Olahraga ringan tidak hanya baik untuk meningkatkan kebugaran saat puasa, namun juga dapat membakar kalori dan mengurangi stres.

Olahraga bisa dilakukan 3 hingga 5 kali seminggu selama kurang lebih 30 menit. Jika ingin melakukan olahraga berat yang menguras tenaga, seperti angkat beban dan lari, waktu terbaiknya adalah 1 sampai 2 jam sesudah berbuka puasa.

3. Perbanyak Konsumsi Air Putih

Bila ingin menghindari dehidrasi saat berolahraga di bulan Ramadan, cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Bahkan, Anda dapat minum air kelapa saat berbuka puasa untuk membantu menjaga keseimbangan elektrolit.

4. Jaga Asupan Nutrisi

Saat lelah berolahraga, sebaiknya pilih makanan kaya protein seperti ikan, daging, dan telur. Sebaliknya, Anda perlu menghindari makanan dengan lemak jenuh, seperti gorengan dan makanan yang terlalu manis.

Selain mengonsumsi makanan kaya protein, Anda perlu konsumsi makanan karbohidrat kompleks dengan gizi seimbang saat sahur dan berbuka puasa. Ini membantu Anda mendapatkan cadangan energi yang cukup saat berpuasa.