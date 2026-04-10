Thailand Singkirkan Australia 4-3, Duel Klasik Lawan Indonesia Siap Tersaji di Final Piala AFF Futsal 2026

Dominasi 'Gajah Perang' di kancah futsal Asia Tenggara masih sulit dibendung. Tim nasional Thailand resmi mengamankan tiket ke partai puncak Piala AFF Futsal 2026 setelah menyudahi perlawanan sengit Australia dengan skor tipis 4-3 dalam laga semifinal yang penuh drama.

Bertanding di depan publik sendiri di Nonthaburi Hall, Bangkok, Jumat (10/4/2026) malam, Thailand langsung tancap gas sejak peluit pertama. Skuad asuhan Rakphol Sainetngam ini mengurung pertahanan Australia dengan intensitas pressing yang tinggi. Namun, solidnya lini belakang tim 'Socceroos' sempat membuat publik tuan rumah frustrasi.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-9. Kapten tim, Itticha Praphaphan, mencatatkan namanya di papan skor melalui sebuah sepakan keras yang tak mampu dihalau kiper Australia. Sayangnya, euforia itu hanya bertahan semenit. Kelengahan lini belakang Thailand langsung dihukum oleh Jayden Jacob Harb yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Meski Thailand sempat berjudi dengan menerapkan strategi power play di lima menit terakhir babak pertama, skor imbang tetap bertahan hingga turun minum.

Tensi Panas dan Keganasan Osamanmusa

Memasuki paruh kedua, tensi pertandingan meningkat drastis. Benturan fisik antar-pemain tak terhindarkan, bahkan sempat memicu ketegangan di lapangan. Beruntung, emosi para pemain dapat segera diredam sehingga laga tetap berjalan kompetitif.

Thailand baru bisa kembali unggul pada menit ke-30. Sang bintang, Muhammad Osamanmusa, menunjukkan kelasnya. Meski dikawal ketat di sisi kiri, ia berhasil melepaskan sepakan kaki kiri yang menghujam deras ke gawang Australia. Gol ini menjadi titik balik momentum tuan rumah.

Hanya berselang semenit, Mintada Piromyu menambah keunggulan Thailand menjadi 3-1 melalui skema sepak pojok yang terukur. Australia sempat membalas lewat titik putih setelah wasit meninjau video support dan memutuskan terjadi pelanggaran handball. Jayden Harb yang kembali maju sebagai algojo sukses mengubah skor menjadi 3-2.

Namun, mentalitas juara Thailand berbicara. Pada menit ke-35, Sarawut Phalaphruek memperlebar jarak menjadi 4-2 melalui sontekan datar keras memanfaatkan skema kick-in. Meski Australia sempat memperkecil kedudukan menjadi 4-3 di menit-menit akhir, Thailand berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai.

Menanti Duel 'Gajah' vs 'Garuda'

Kemenangan ini memastikan Thailand melaju ke babak final untuk mempertahankan martabat mereka sebagai raja futsal ASEAN. Di partai puncak, Thailand sudah dinanti oleh rival terberat mereka, Indonesia, yang lebih dulu lolos usai membungkam Vietnam dengan skor 3-2.

Duel Thailand melawan Indonesia di final diprediksi akan menjadi laga impian bagi pencinta futsal di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan dua tim terbaik ini sekaligus akan menjadi pembuktian siapa yang layak memegang takhta tertinggi di ajang bergengsi edisi 2026 ini.