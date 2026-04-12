Thailand vs Indonesia Final Piala AFF Futsal 2026: Hector Souto Pilih Realistis Soal Juara

Timnas Futsal Indonesia bersiap meladeni tuan rumah Thailand pada laga final Piala AFF Futsal 2026. Sesuai jadwal, laga puncak ini bergulir pada Minggu (12/4/2026) malam di Nonthaburi Hall, Bangkok, Thailand.

Menjelang pertandingan, pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mengakui Thailand berada di posisi yang lebih diunggulkan untuk meraih gelar juara. Ia melihat kualitas dan pengalaman skuad Gajah Perang menjadi faktor pembeda di laga final.

"Tidak ada pilihan lain, mereka adalah favorit karena memiliki enam pemain yang sudah pernah bermain di Piala Dunia dan mencapai babak 16 besar," kata Souto.

"Mereka juga memiliki satu pemain yang sudah bermain di Spanyol sejak tiga atau empat tahun lalu, yaitu Muhammad Osamanmusa, dia adalah pivot yang sangat hebat dan pemain terbaik di kompetisi ini," ujarnya lagi.

Namun terlepas dari itu, Souto menegaskan Timnas Futsal Indonesia juga tidak mau terlihat inferior di hadapan Thailand. Apalagi, Muhammad Sanjaya dan kolega berstatus sebagai tim juara bertahan pada turnamen kali ini.

"Namun, kami tetaplah Indonesia. Kami akan mencoba memainkan permainan kami dan berusaha menjadi juara di turnamen ini karena kami sudah berada di final, dan saya sangat bangga dengan tim saya," katanya.

Meski mengakui keunggulan Thailand di atas kertas, Souto menegaskan skuad Garuda tetap datang dengan ambisi besar. Ia memastikan timnya tidak sekadar menjadi pelengkap di final, melainkan siap memberikan perlawanan maksimal demi mempertahankan gelar.

"Di dalam kompetisi ini, kami hanya menjalaninya pertandingan demi pertandingan. Mencoba menghadapi pertandingan pertama dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Lalu mencoba menghadapi pertandingan kedua, setelah itu pertandingan ketiga," kata dia.

"Saya tidak pernah menganggap diri saya lebih rendah dari siapa pun, namun saya juga tidak pernah menganggap diri saya lebih unggul dari siapa pun. Dan hal itu sangat penting bagi identitas kami," tuturnya lagi.

Sebagai informasi, Indonesia melangkah ke final usai menundukkan Vietnam dengan skor 3-2 di babak semifinal. Sementara itu, Thailand menyusul setelah mengalahkan Australia dengan skor tipis 4-3.

