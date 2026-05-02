Thalita Menang! Indonesia Perkecil Ketertinggalan Atas Korsel

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:00 WIB

Indonesia sukses memperkecil ketertinggalan atas Korea Selatan menjadi 2-1 pada laga ketiga Semifinal Piala Uber 2025.

Thalita Ramadhani Wiryawan tampil solid dan mempersembahkan poin untuk tim Uber Indonesia berkat kemenangan impresif atas tunggal kuat Korsel, Sim Yu Jin.

Forum Horsens, Horsens, Denmark pada Sabtu (2/5/2026) malam WIB, Thalita menang straight set 21-19, 21-19.

Thalita yang jadi kunci pertandingan beregu setelah Indonesia tertinggal 2-0, mampu tampil dingin dan penuh kepercayaan diri.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kalah dari Baek Ha Na/Lee So Hee 16-21, 21-19 dan 15-21 di laga kedua. Sebelumnya Putri KW juga gagal membendung An Se-young pada laga pertama.

Sejak awal gim, Thalita tampil ngotot Sim Yu Jin. Akan tetapi, Sim Yu Jin tampil cukup solid sehingga tidak mudah kehilangan poin.

Sim Yu Jin unggul 11-9 atas Thalita di interval game pertama. Ketertinggalan itu tidak membuat Thalita hilang semangat dan malah tampil lebih percaya diri.

Thalita pun berhasil mencuri poin demi poin atas Sim Yu Jin. Thalita dapat berbalik unggul 19-16 atas Sim Yu Jin. Thalita akhirnya mencatatkan hasil manis dalam game pertama. Ia mampu bangkit dan unggul atas Sim Yu Jin dengan skor 21-19.

Di game kedua, Thalita tampil lebih percaya diri dan membuat pola permainan berjalan cukup efektif. Performa itu tentunya menyulitkan Sim Yu Jin untuk mengembangkan pola permainan.

Thalita bahkan melesat dan unggul 17-11 atas Sim Yu Jin. Ia pun berusaha memperlebar jarak keunggulan atas lawan.

Sim Yu Jin lagi-lagi harus mengakui ketangguhan Thalita. Ia menelan kekalahan 19-21 dari Thalita, sehingga Indonesia dapat memperpanjang napas di semifinal Piala Uber 2026.