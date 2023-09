“The Great Steak Escape” Hadir Memanjakan Konsumen Indonesia dengan Kelezatan Daging Australia

The Great Steak Escape, yang diselenggarakan oleh True Aussie Beef & Lamb, brand yang diprakarsai oleh Meat & Livestock Australia (MLA), kembali hadir untuk kedua kalinya mengajak konsumen Indonesia untuk memulai ‘pelarian’ dan menjelajahi kelezatan potongan daging sapi Australia yang berbeda, disiapkan dengan metode memasak dan gaya masakan yang berbeda.

The Great Steak Escape, yang akan berlangsung dari 1-31 Maret 2022, akan menampilkan cita rasa premium, kualitas, dan gizi daging sapi Australia yang disiapkan oleh 24 Executive Chef dari restoran terbaik di Jakarta untuk menghadirkan pengalaman bersantap terbaik kepada konsumen. Para pencinta kuliner dapat menikmati berbagai menu menarik yang dibuat dengan potongan daging sapi yang unik seperti Chuck, Rump Cap, Blade (punuk) yang pasti akan memanjakan pencinta daging.

Business Development Manager MLA Indonesia, Christian Haryanto, mengatakan “Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi berbagai potongan daging sapi Australia di luar potongan yang sudah popular seperti Sirloin dan Tenderloin karena masih banyak potongan daging yang enak yang masih kurang diketahui yang sebenarnya tidak kalah enaknya. Kami berharap bisa memberikan pengetahuan baru kepada konsumen tentang potongan daging yang berbeda dan dapat menjadikan hari-hari para pencinta kuliner menjadi luar biasa dan penuh kesenangan saat mengkonsumsi daging berkualitas.”

The Great Steak Escape, sesuai dengan namanya, memberikan pengalaman bersantap yang mendunia melalui restoran mitra dan menu yang dipilih dengan cermat. Sepanjang bulan Maret, pengunjung dapat mencoba hidangan daging sapi dari berbagi masakan mulai dari Wagyu Paella, Tipical Spanish Rice; Wagyu Rump Bites with Truffle Vinaigrette and Garlic Chips; Australian Picanha & Prime Top Sirloin in Brazillian BBQ style; hingga hidangan Jepang, Chuck Eye Roll Yakiniku, antara lain (silakan merujuk pada lembar fakta media untuk daftar lengkap restoran yang berpartisipasi).

MLA juga berharap dapat menunjukkan komitmen dan dukungan kuatnya kepada industri penyedia jasa makanan yang perlahan pulih dari dampak buruk yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir. Sementara konsumen masih berhati-hati untuk memilih makan di luar karena pembatasan sosial dan munculnya gelombang varian COVID-19 yang berbeda, MLA bekerja sama dengan industri layanan makanan bekerja sama untuk menunjukkan keragaman dan kelezatan daging sapi Australia untuk menarik konsumen mengunjungi kembali restoran favorit mereka dan menjelajahi yang baru. The Great Steak Escape dapat berkontribusi pada pemulihan industri jasa makanan.

Australia telah dibuka kembali bagi dunia internasional, untuk itu Agitya Nuraini, Country Manager Tourism Australia Indonesia menambahkan bahwa “Anda semua diundang untuk menyaksikan langsung bentang alam Australia yang luas dan indah ini dengan budayanya yang ramah juga santai. Nikmati kelezatan kuliner Australia yang dibuat dari bahan-bahan segar berkualitas dari lanskap yang luar biasa dan tentunya diproduksi oleh para ahli yang handal dibidangnya. Untuk mendapatkan tips serta saran membuat rencana perjalanan, informasi dari tiap kota dan negara bagian serta panduan berwisata lainnya yang dapat memudahkan Anda, cukup dalam satu tautan, kunjungi Australia.com.”

“Dengan dibukanya kembali perbatasan, kami berharap wisatawan dari Indonesia juga bisa segera kembali berkunjung ke Australia dan menikmati daging sapi Australia yang lezat baik dalam kenyamanan rumah mereka sendiri, maupun pengalaman bersantap yang otentik di Australia,” tutup Christian Haryanto.

Di antara 24 Chef yakni Chef Romdani dari Brotherhood turut berpartisipasi dalam campaign The Great Steak Escape. Chef Romdani akan menghidangkan panggangan dengan kualitas terbaik yakni menu Sirloin Steak yang disajikan dengan potongan daging dalam porsi individu maupun porsi bersama.

Setiap hidangan disiapkan dengan sentuhan presisi, bumbu yang baik, dan disepuh dengan sempurna oleh koki kelas atas, sedemikian rupa sehingga benar-benar menawarkan pengalaman bersantap yang intim dan menggelitik lidah.

Informasi lebih lanjut mengenai The Great Steak Escape dapat Anda simak di situs www.thegreatsteakescape.com. Sedangkan, informasi lebih lanjut mengenai program-program dari True Aussie Beef Indonesia dapat ditemukan melalui media sosial MLA, seperti Instagram @trueaussieid, Facebook @TrueAussieID, YouTube True Aussie Indonesia Official, dan website https://www.trueaussiebeefandlamb.id/.