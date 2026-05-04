Review The Gym Pod, Konsep Gym yang Disukai Kaum Introvert

Dahulu, orang-orang yang bisa nge-gym hanya dari kalangan tertentu saja karena biaya member mega gym yang tidak bisa dibilang murah.

Seiring bertumbuhnya tren olahraga, sekarang kita dengan mudah menemukan dua-tiga semi-mega gym dengan harga yang lebih terjangkau dan dekat dari rumah atau kantor.

Di tengah persaingan ketat, The Gym Pod hadir menawarkan konsep private automated gym dengan harga yang cukup terjangkau.

Kehadirannya menjadi solusi terbaik bagi mereka yang ingin berolahraga dengan budget terbatas, sekaligus menjadi pilihan tepat bagi kaum introvert di tempat privat tanpa harus khawatir dengan keramaian.

Perkenalkan The Gym Pod, Gym untuk Kaum Introvert

The Gym Pod di Singapura (Foto: Facebook / The Gym Pod)

Pertama kali tim inilah.com menyadari kehadiran The Gym Pod saat berlalu-lalang di Alam Sutera dan melihat ada kabin mencolok berwarna kuning yang berdiri di area parkir The Flavour Bliss.

Sekali-dua kali melintas, hanya melihat kabin yang mencolok itu sambil membaca tulisan “The Gym Pod” yang ada di badan kabin.

Ketiga kalinya, mulai muncul perasaan penasaran dan terbesit untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai The Gym Pod di internet.

Berdasarkan hasil penelusuran, The Gym Pod merupakan franchise pusat kebugaran asal Singapura yang mengusung konsep gym kabin yang menawarkan suasana privasi bagi para penggunanya.

Tidak ada resepsionis, sales, ataupun PT (personal trainer) yang menunggu di area depan. Akses untuk masuk ke dalam kabin semuanya dari handphone.

Ya, proses booking atau pemesanan penggunaan kabin tersebut dilakukan melalui aplikasi resmi The Gym Pod yang tersedia di Play Store dan App Store.

Setelah menginstal aplikasinya, kamu hanya perlu membuat akun dan bisa langsung booking tempat gym berdasarkan lokasi dan waktu yang diinginkan.

Untuk membuka akses kabinnya, kamu hanya perlu membuka aplikasi The Gym Pod dan masuk ke menu “Booking”, lalu menginput kode/pin yang tertera di akses pintunya.

Setelah itu, kamu bebas menggunakan seluruh fasilitas gym seorang diri. Menarik, bukan?

Keunggulan dan Keunikan The Gym Pod

Berdasarkan pengalaman langsung oleh tim inilah.com, berikut adalah keunggulan yang hanya bisa ditemukan di The Gym Pod.

1. Cabang The Gym Pod

Saat ini, The Gym Pod hanya memiliki 12 cabang yang tersebar di pusat perkantoran di Jakarta dan Tangerang.

Bagian menariknya, mereka membuka beberapa cabangnya di area MRT.

Melihat dari lokasi yang dipilih, sepertinya mereka mengincar para pekerja yang ingin berolahraga, tapi tidak punya banyak waktu luang.

Jadi untuk memangkas waktu, mereka hadir di MRT agar para karyawan bisa menyempatkan diri untuk berolahraga sebelum pulang ke rumah.

2. No Basa-Basi Club

Buat para introvert dan pemalu, The Gym Pod menjadi penyelamat. Di sini, kamu tidak perlu takut berpapasan, eye contact, atau disapa oleh orang lain.

Proses booking dilakukan secara online. Jadi setibanya di lokasi, kamu hanya perlu memasukkan pin akses tanpa harus mengonfirmasi ulang dengan resepsionis (mereka tidak ada juga).

Setelah masuk ke dalam kabin, tidak ada satu orangpun di dalamnya. Hanya dirimu dan kesendirianmu.

Jadi, kamu bisa fokus berolahraga dan tidak perlu khawatir ada orang lain yang menunggu giliran menggunakan alat yang sama.

3. Layar LCD Multifungsi

Selain peralatan gym, terdapat layar LCD touch screen yang bisa kamu gunakan untuk mengakses berbagai macam informasi seputar fasilitas yang ada di The Gym Pod, mulai dari durasi pemakaian ruangan, pengaturan lampu, stopwatch, koneksi musik, hingga video contoh gerakan.

Jadi, untuk para pemula yang masih bingung melakukan gerakan, bisa menggunakan fasilitas ini untuk memperbaiki form.

4. Akses 24 Jam

Kendala yang umum dirasakan para pengguna mega gym adalah jam operasionalnya yang terbatas.

Di The Gym Pod, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena gym ini buka 24 jam.

Mau latihan saat tengah malam atau subuh? Bisa banget! Asal kamu booking tempat dan jam terlebih dahulu melalui aplikasi.

5. Tersedia PT dan Kelas

Tersedia layanan personal trainer (PT) yang dapat dipesan langsung melalui aplikasi. Tim inilah.com belum pernah mencobanya, tetapi melihat dari fiturnya, fasilitas ini sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin fokus workout.

Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih PT berdasarkan kualifikasi dan preferensi gender.

Ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi wanita yang merasa lebih nyaman berlatih dan dipandu oleh pelatih perempuan.

Bagian menariknya, kamu bisa menggunakan PT sesuai kebutuhan alias membayar per pertemuan, bukan secara bulanan atau paket jangka panjang 6-12 bulan.

Selain PT, pengguna bisa mengikuti kelas yang tersedia atau sedang berlangsung, seperti Supernova (Hybrid), Build (Strength), Flux (Conditioning), hingga Hyrox.

Biaya kelas bervariasi tergantung pada program yang dipilih. Perlu dicatat bahwa ini merupakan sesi group class, bukan sesi pribadi.

6. Harga Murah Meriah

Harga sewa kabin gym ini terhitung sangat murah, yakni Rp30.000 per 30 menit untuk 1 orang. Jika 2 orang, ada biaya tambahan sebesar Rp10.000 per sesinya.

Harganya cukup ramah bagi pegiat home gym yang sesekali ingin keluar dan latihan dengan menggunakan alat-alat canggih.

The Gym Pod juga menghadirkan biaya bulanan dengan harga yang lebih murah dan dapat disesuaikan dengan jumlah pemakainya.

Memang total harganya jauh lebih mahal dari mega-gym. Tetapi, harga tersebut sepadan dengan fasilitas privasinya yang tidak bisa diberikan oleh gym manapun.

7. Ada Sistem Keamanan

Jangan takut terkunci di dalam The Gym Pod karena di dalam aplikasi dan layar LCD multifungsinya, kamu bisa menelpon kontak emergency untuk mendapat bala bantuan, misalnya jika kamu mengalami cedera atau pintu tidak dapat di buka.

Tim inilah.com belum pernah mengalaminya, tetapi keberadaan fitur ini cukup membuat perasaan kami tenang jika suatu saat mengalami kendala.

8. Tidak Terikat

Sebelum tahu The Gym Pod, tim inilah.com pernah mencoba ingin mendaftar sebagai member di sebuah mega-gym di dekat rumah. Kami menghubunginya terlebih dahulu via media sosial karena tertarik dengan penawaran harga yang ada di iklan.

Setelah itu, kamu dihubungi melalui WhatsApp dan diajak bertemu dengan sales yang ditunjuk. Kami sudah menekankan hanya ingin mendapatkan harga, tetapi mereka berhasil meyakinkan kami akan mendapatkan harga yang sama dengan yang ada di iklan setelah bertemu dengan sales.

Saat tiba di lokasi, dengan harapan bisa langsung mendaftar sesuai dengan harga yang ada di iklan, ternyata kami harus menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit lamanya untuk mendengar presentasi dari tim sales dan rekannya yang sepertinya adalah seorang personal trainer.

Beberapa kali memotong untuk menanyakan harga, mereka tetap kekeh ingin menjelaskan seluruh keuntungan mendaftar sebagai member di gym tersebut.

Tiba di sesi harga, mereka langsung menawarkan paket yang akumulasi harganya sesuai dengan harga bulanan yang ada di iklan. Tapi masalahnya, harganya jadi melonjak tinggi karena mereka menawarkan paket PT.

Tidak punya kartu kredit dan batas kartu debit hanya Rp10 juta. Akhirnya, kami meminta penawaran dengan harga yang lebih bersahabat, tidak masalah dengan paket 3 atau 6 bulan tanpa PT, yang penting "mulai dulu".

Mereka memang memberikan penawaran yang sesuai, tetapi tetap saja mengarahkan kami untuk membeli member dengan harga di atas jangkauan tersebut. Bahkan, demi bisa langsung deal hari itu juga, mereka bersedia membantu kami untuk mengajukan pinjaman online dari aplikasi rekanan.

What? Niat utama kami hanya ingin nge-gym dengan budget yang dimiliki, tetapi mereka menawarkan opsi untuk berhutang. Sangat lucu.

Akhirnya, waktu 30 menit habis terbuang percuma karena kami tidak menemukan titik tengah.

Beruntung kami menemukan The Gym Pod. Di sini tidak ada orang yang memaksa dan mencuri waktu kita hanya untuk mendaftar sebagai member.

Kamu ingin nge-gym? Tinggal booking dari aplikasi, datang ke lokasi, dan langsung latihan.

Free stress! Mood stabil dan kamu bisa lebih fokus berolahraga.

Kekurangan The Gym Pod

Berdasarkan pengalaman tim inilah.com, terdapat beberapa poin yang perlu menjadi pertimbangan sebelum kamu memutuskan untuk mencoba The Gym Pod:

1. Tidak Ada Fasilitas Toilet dan Kamar Mandi

The Gym Pod hanya menyediakan fasilitas gym privat saja tanpa adanya fasilitas tambahan seperti toilet dan kamar mandi.

Mengingat di setiap sudut terdapat CCTV, disarankan untuk berganti pakaian di toilet umum.

Kabar buruknya, setelah latihan, kamu tidak bisa langsung bersih-bersih badan karena tidak ada fasilitas kamar mandi di dalamnya.

Jadi bagi yang mengedepankan kebersihan dan penampilan, hal ini akan menjadi masalah besar.

2. Potensi Ketemu Anomali

Tanpa adanya staf atau PT yang berjaga, memicu kekhawatiran mengenai kedisiplinan pengguna dalam mengembalikan peralatan ke tempatnya, khususnya plate dan dumbell.

Kekhawatiran ini muncul saat tim inilah.com melakukan pergantian sesi dengan pengguna sebelumnya. Beruntung, pengguna tersebut sangat tertib.

Namun, itu tidak menutup kemungkinan kita akan bertemu dengan anomali yang meninggalkan plate berat di alat.

Hal ini tentu menimbulkan masalah serius, mengingat tidak semua pengguna memiliki kemampuan fisik yang sama untuk memindahkan alat.

Semoga The Gym Pod memiliki kebijakan atau sistem peringatan yang tegas bagi pengguna yang tidak tertib dalam merapikan peralatan.

3. Ruang Terbatas

Kabin yang digunakan The Gym Pod sebenarnya sangat besar. Namun, karena peralatan gym rata-rata besar, membuat ruang geraknya menjadi sangat terbatas.

Setiap cabang punya luas yang berbeda, ada yang hanya bisa menampung 3 orang, ada juga cabang yang bisa menampung hingga 8 orang.

Jadi, sebelum melakukan pemesanan, wajib memperhatikan rekomendasi jumlah pengguna karena setiap kabin memiliki kapasitas yang berbeda-beda.

4. Alat Terbatas

Peralatan olahraga di The Gym Pod, terbatas, tetapi sudah cukup untuk olahraga dasar (Foto: The Gym Pod)

Sesuai dengan luas ruangannya, maka pilihan alat yang tersedia di The Gym Pod sangat terbatas dan tidak selengkap dengan yang ada di mega-gym.

Meski demikian, setiap cabangnya pasti memiliki treadmill dan alat strength training dasar yang sudah cukup untuk membangun otot.

5. Terlalu Sepi

Menurut tim inilah.com, The Gym Pod adalah surga di mana kita bisa latihan tanpa harus berinteraksi dan bertemu dengan manusia lain.

Kalau sendirian, suasananya sangat sepi, tetapi itu tidak menjadi masalah karena kita bisa menghubungkan ponsel ke layar LCD untuk menyalakan musik.

Tapi ternyata, bagi beberapa orang, terutama bagi yang phasmophobia (takut pada hantu), suasana tersebut sangat menyeramkan.

Jadi buat yang memang penakut, disarankan untuk mengajak teman atau membawa PT agar kabin tidak terasa begitu sepi.