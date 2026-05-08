Jakmania Geruduk Latihan Persija, Kobarkan Semangat Jelang Duel Kontra Persib

Ada suasana berbeda dalam sesi latihan Persija Jakarta pada Jumat (8/5/2026) petang. Ratusan The Jakmania mendadak memadati Persija Training Ground di Nirwana Park, Sawangan, untuk memberikan dukungan langsung kepada tim jelang duel panas kontra Persib Bandung.

Kehadiran para suporter ini bertepatan dengan sesi latihan terakhir Macan Kemayoran sebelum bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur. Sesuai jadwal, duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026).

Tak sekadar memberi dukungan dari pinggir lapaangan, The Jakmania juga menyampaikan orasi langsung di hadapan Rizky Ridho dan rekan-rekan pasca-sesi latihan.

Mereka membawa pesan moral sekaligus tuntutan agar Persija tampil habis-habisan demi meraih kemenangan atas rival abadinya.

"Saya mewakili teman-teman yang ada di sini, di rumah, dan yang sedang bekerja saat ini. Kekecewaan kita tahu, kita selalu dipersulit melawan Persib di Jakarta," ujar Ronaldo Marcofan Basten, Korwil Kebagusan yang mewakili The Jakmania.

Dalam orasinya, Ronaldo turut menyinggung drama penentuan venue kandang Persija kontra Persib yang sempat mengalami beberapa perubahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Samarinda.

Awalnya, pertandingan direncanakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun karena alasan keamanan, Persija akhirnya harus menerima laga kandangnya dipindahkan ke Segiri.

"Terlalu banyak drama. Dari kita hanya satu hal, tidak ada kata lain yaitu kemenangan. Dan, di setiap pertandingan lawan Persib, kita selalu ada kekurangan,"kata Ronaldo.

Selain menuntut kemenangan, The Jakmania juga mengingatkan para pemain agar lebih tenang dan tak melakukan kesalahan yang bisa merugikan tim, terutama soal kartu merah yang kerap menjadi persoalan Macan Kemayoran di musim ini.

"Satu, perihal kartu merah. Kami harap pemain semua bermain dengan hati. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang tidak penting," tegasnya.

Menjelang keberangkatan tim ke Samarinda, Ronaldo memastikan The Jakmania akan ikut membersamai Macan Kemayoran. Sementara yang tak ikut berangkat tetap akan memberikan dukungan penuh dari Jakarta.

"Untuk semua pemain, besok kita akan berangkat ke Samarinda, dan di Jakarta yang tidak berangkat mendoakan kalian semua. Kita semua harus bermain all out. Amin, amin, besok kita meraih kemenangan," tutur Ronaldo.

"Untuk semua pemain, atur emosi kalian. Siapa pun pemain yang nanti di lapangan keras sama kalian, kalian juga harus lebih keras. Tunjukkan kita selalu berada di atas Bandung. Untuk itu, kita nyanyi bersama 'Satu Jiwa'," katanya memungkas.