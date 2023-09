“The Queen is Dead, Long Live The King!”: Yang Berubah di Inggris Setelah Ratu Mangkat

Begitu pemimpin besar Kerajaan Inggris, Ratu Elizabeth II, meninggal, saat itu pula ‘’Operation London Bridge’ digelar. Itu karena Ratu yang telah memerintah selama 70 tahun sejak 1952, dan tercatat sebagai raja terlama yang memerintah Inggris Raya itu meninggal di Balmoral. Jika Ratu yang mencapai usia 96, dan mangkat Kamis, 8 September 2022 itu meninggal di Skotlandia, nama operasi yang digelar pun lain: “Operation Unicorn”.

Selama setidaknya 12 hari setelah kematiannya, Inggris akan terhenti, berpotensi merugikan ekonomi Inggris karena miliaran pond pendapatan yang hilang.

Tapi itu bukan hanya ekonomi. Raja Charles III telah naik takhta, dan kata-kata dari lagu kebangsaan pun akan diperbarui.

Yang pertama dilakukan adalah memberikan pengumuman tentang kematian itu. Perdana menteri, sekretaris kabinet, dan Kantor Dewan Penasihat semua harus diberitahu, diikuti dengan pemberitahuan publik resmi.

Menurut The Daily Beast, rencana telah lama ada untuk mengumumkan kematian Ratu pada pukul 8 pagi jika dia meninggal malam sebelumnya.

Lalu, apa saja yang akan terjadi di Inggris, mengiringi mangkatnya Sri Ratu? Berikut pemaparan The Insider :

-Sebagian besar anggota staf istana akan dipulangkan.

Kerajaan memiliki hotline staf untuk mendistribusikan berita dan instruksi kepada karyawan jika terjadi peristiwa besar. Sebagian besar anggota staf di istana dan lembaga terkait akan segera dipulangkan setelah pengumuman dibuat, kata seorang mantan anggota staf istana kepada Insider.

-Semua urusan parlemen akan ditunda.

Sumber mengatakan kepada Insider bahwa semua urusan parlemen, "Termasuk pertemuan terjadwal dari Komite Terpilih dan Kelompok Parlemen Semua Bagian," akan ditunda hingga setelah 21 September 2022.

-Belasungkawa akan mengalir dari seluruh dunia

Mengingat kehadiran global Inggris melalui kedutaan, bekas koloni, dan Persemakmuran (yang bersumpah setia pada mahkota), kematian Ratu adalah berita utama di seluruh dunia.

Tanggapan langsung resmi pemerintah di Inggris—di luar pernyataan belasungkawa yang diharapkan dari para pemimpin di seluruh dunia—akan lebih sulit diprediksi, kata mantan pegawai istana itu kepada Insider.

Kematian terakhir seorang raja terjadi pada tahun 1952; prosedur yang tampaknya tepat pada saat itu mungkin sangat kuno di abad ke-21. Para pelayat mengenakan ban lengan hitam untuk menunjukkan rasa hormat kepada Raja George VI, misalnya. Pertunjukan berkabung di depan umum yang serupa mungkin tidak digunakan hari ini.

-Bendera Inggris akan berkibar setengah tiang

Bendera diturunkan menjadi setengah tiang di Kastil Windsor setelah kematian Ratu Elizabeth II. Di seberang Samudra Atlantik, di Amerika Serikat, bendera diperintahkan untuk dikibarkan setengah tiang di Capitol, kata Ketua DPR, Nancy Pelosi, di Twitter.

Di Inggris, bendera akan dikibarkan setengah tiang sampai jam 8 pagi sehari setelah pemakaman, menurut panduan dari Letnan Greater London. Gereja juga dapat membunyikan lonceng mereka untuk menandai hari kematian Ratu, atau lusa.

-Hari pemakaman akan dinyatakan sebagai hari libur bank

Setelah kematian Putri Diana pada tahun 1997, Jonathan Freedland dari The Guardian menulis bahwa banyak warga Inggris merasa "dipaksa untuk menutup toko mereka atau membatalkan acara olahraga pada hari pemakaman, agar mereka tidak merasakan kemarahan gerombolan massa yang berlinang air mata di luar."

Mengingat keberadaan Ratu dan bagaimana secara intrinsik dia terjalin dalam jalinan Inggris modern, kemungkinan besar akan ada duka publik yang lebih besar atas kematiannya. Protokol yang akan diikuti oleh badan-badan pemerintah akan berasal dari Departemen Kebudayaan, Media, dan Olahraga (meskipun mungkin juga berasal dari istana).

-Pos-pos luar negeri Inggris juga akan berkabung

Seorang mantan duta besar mengatakan kepada Insider bahwa pos-pos luar negeri akan meminta bimbingan mendesak dari Kantor Luar Negeri. Acara sosial akan dibatalkan, dan Union Jack akan dikibarkan setengah tiang sampai setelah pemakaman. Para pejabat akan memasuki masa berkabung dan berpakaian dengan pantas. Buku belasungkawa akan disiapkan bagi pengunjung untuk meninggalkan pesan.

Tetapi duta besar juga menekankan bahwa ada banyak ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya akan terjadi, karena sudah lama sejak kematian seorang raja Inggris.

-Di balik pintu tertutup di istana, "Dewan Aksesi" akan bersidang.

Setelah sebagian besar anggota staf pergi dan tempat-tempat wisata ditutup, Dewan Aksesi akan diadakan di Istana St. James untuk secara resmi mendeklarasikan penggantinya: Pangeran Charles.

Dewan Aksesi akan dihadiri, antara lain, Dewan Rahasia, bangsawan, walikota kota London, dan komisaris tinggi negara-negara Persemakmuran tertentu. Namun, dewan ini tidak diperlukan untuk menjadikan penerus Ratu Elizabeth II "resmi", karena Charles akan menjadi raja sejak saat kematiannya. Tidak pernah ada yang berdaulat di atas takhta. Ini juga mengapa Royal Standard tidak pernah dikibarkan setengah tiang, tidak seperti Union Flag.

-Raja baru akan bersumpah setia kepada Parlemen di dewan, dan "Proklamasi Akses" akan dikeluarkan.

Di dewan, raja baru akan bersumpah setia kepada Parlemen dan Gereja Inggris. Mereka juga akan menjadi gubernur tertinggi gereja yang baru. (Umat Katolik tidak bisa naik takhta.)

Dewan juga akan membuat Proklamasi Aksesi untuk dibacakan pada Hari Proklamasi, segera setelah kematian, di London, Edinburgh, Windsor, York, dan kota-kota dan desa-desa lain di seluruh negeri.

-Para politisi akan bersumpah setia kepada raja baru

Kedua majelis Parlemen akan memiliki kesempatan untuk mengambil sumpah setia baru kepada raja baru. Semua anggota harus bersumpah setia kepada raja yang sekarang. Anggota juga akan menyampaikan ucapan belasungkawa dan kesetiaan kepada penguasa baru, kata perwakilan House of Lords kepada Insider, dalam format yang belum ditentukan.

Beberapa anggota senior House of Commons akan mengambil sumpah kepada Raja baru selama penghormatan Ratu pada hari Sabtu, menurut pengumuman Twitter dari Parlemen. Setelah ini, kedua rumah akan ditangguhkan sampai setelah pemakaman resmi kenegaraan.

-Pangeran Charles kini Raja Charles III

Sebenarnya, Charles tidak harus menjadi "Raja Charles". Setelah naik takhta, bangsawan dapat memilih nama agung mereka dari nama Kristen atau nama tengah mereka. Arthur Bousfield dan Garry Toffoli, penulis "Fifty Years the Queen," menulis bahwa ketika Ratu Elizabeth II ditanya apa yang dia inginkan untuk nama kerajaannya, dia berkata, "Nama saya sendiri, tentu saja. Apa lagi?"

Charles juga merasakan kecenderungan yang sama. Dia sekarang adalah Raja Charles III; gelarnya diumumkan oleh Perdana Menteri Liz Truss. "Hari ini mahkota itu, seperti yang telah terjadi selama lebih dari 1.000 tahun, kepada raja baru kita - kepala negara kita yang baru - Yang Mulia Raja Charles III," kata Truss pada hari Kamis, saat dia berbicara kepada bangsa.

-Pangeran William jadi Pangeran Wales baru

William akan menjadi Pangeran Wales yang baru, peran Charles sebelumnya. Charles telah mempersiapkan pekerjaan ini sepanjang hidupnya. Pada usia 73, dia adalah orang tertua dalam sejarah Inggris yang menjadi raja.

"Tidak sabar? Saya? Apa yang bisa disarankan! Ya tentu saja," katanya pada 2012, kepada The Telegraph. "Saya akan segera kehabisan waktu. Saya bisa menghabisinya jika tidak hati-hati."

-Camilla, sebelumnya Duchess of Cornwall, sekarang menjadi Permaisuri

Camilla diharapkan menjadi permaisuri alih-alih ratu, tetapi Ratu Elizabeth II mengumumkan pada Februari 2022 bahwa dia ingin Duchess of Cornwall dikenal sebagai Ratu Camilla.

"Ketika, dalam kepenuhan waktu, putra saya Charles menjadi Raja, saya tahu Anda akan memberikan dia dan istrinya Camilla dukungan yang sama yang telah Anda berikan kepada saya; dan merupakan keinginan tulus saya bahwa, ketika saatnya tiba, Camilla akan dikenal sebagai Permaisuri saat dia melanjutkan layanan setianya sendiri," tulis Ratu dalam pesan Platinum Jubilee-nya.

-Tubuh Ratu akan dibaringkan

Peti mati Ratu akan disiapkan untuk dibaringkan, artinya akan disajikan untuk dilihat publik sehingga orang dapat memberikan penghormatan. Jenazah Ratu akan disemayamkan di Westminster Hall. Akan ada upacara singkat untuk menandai kedatangan peti mati, setelah itu orang-orang dapat melewati dan memberi penghormatan. Aula akan dibuka semua kecuali satu jam sehari, kata perwakilan Westminster Hall.

-Mungkin akan ada Vigil of the Princes yang baru

Ketika Ibu Suri terbaring di negara bagian setelah kematiannya pada tahun 2002, cucu-cucunya secara singkat membebaskan penjaga resmi untuk menjaga peti matinya dalam apa yang disebut Vigil of the Princes. Hal serupa terjadi setelah kematian Raja George V.

Kemungkinan tindakan peringatan serupa akan diberikan kepada Ratu Elizabeth II. Lebih dari 200.000 orang memberikan penghormatan saat Ibu Suri dibaringkan, dan skala berkabung untuk Ratu kemungkinan akan melampaui itu.

-Akan ada curahan kesedihan publik

Ketika Diana meninggal, puluhan ribu orang meletakkan bunga di luar Istana Buckingham. Diperkirakan tersisa 1 juta karangan bunga. Orang-orang mengantre selama 10 jam atau lebih untuk menandatangani buku peringatan.

Meskipun hari pemakamannya bukan hari libur nasional, satu orang menggambarkannya kepada BBC sebagai "semuanya tutup, liputan TV jenuh, tidak ada orang di tempat kerja."

Ada "adegan kesedihan yang luar biasa," kata orang lain, menambahkan: "Seolah-olah semua orang ini telah kehilangan seseorang yang sangat mereka sayangi dan emosi mereka tulus."

-Pemakaman akan dihadiri para pemimpin dari seluruh dunia

Jenazah Ratu Elizabeth II akan disemayamkan hingga hari pemakaman, yang akan menjadi hari libur umum. Akan ada masa berkabung 10 hari mulai Jumat, sumber mengatakan kepada Insider.

House of Commons akan menghadiri upeti pada hari Jumat, mulai pukul 12 malam. sampai jam 10 malam, dan pada hari Sabtu, dari jam 2 siang. hingga 10 malam, menurut tweet dari Parlemen. Setelah masa berkabung 10 hari, peti mati kemudian akan diangkut ke Westminster Abbey dengan kereta api untuk pemakaman kenegaraan.

-Big Ben dibunyikan

Pukul 9 pagi hari itu, bel Big Ben akan berbunyi satu kali, lalu palu bel akan ditutup dengan bantalan kulit untuk meredam nadanya selama sisa hari itu. Para pemimpin dunia akan datang untuk memberi penghormatan. Ratu adalah kepala negara paling senior di dunia, yang telah bertahta selama lebih dari 70 tahun.

-Miliaran orang di seluruh dunia akan menonton pemakaman

Pada hari pemakaman Putri Diana, "lebih dari satu juta orang berbaris di rute iring-iringan pemakaman ke biara," menurut BBC, dengan 30 juta orang Inggris menontonnya. Di seluruh dunia, ada sebanyak 2,5 miliar pemirsa.

Pemirsa pemakaman Ratu Elizabeth II kemungkinan akan setara, bahkan lebih. Kebaktian akan dipimpin oleh Justin Welby, uskup agung Canterbury dan tokoh paling senior kedua di Gereja Inggris (setelah raja).

-Ratu akan dimakamkan di kapel peringatan Raja George VI di Kastil Windsor

Setelah pemakaman, Ratu Elizabeth II akan dimakamkan di kapel peringatan Raja George VI di Windsor, menurut The Telegraph. Jenazah mendiang suaminya, Pangeran Philip, yang meninggal pada usia 99 pada 9 April 2021, akan dipindahkan dari Royal Vault di bawah Kapel St. George untuk bergabung dengannya.

-Setahun kemudian, waktu penobatan

Setelah masa berkabung tertentu — hingga satu tahun atau lebih — akan ada penobatan. Ini adalah urusan yang sangat seremonial, dan otoritas Charles sebagai penguasa tidak akan berasal dari upacara, jadi dia bisa memilih untuk mengabaikannya sama sekali.

Tetapi dengan asumsi Charles tidak ingin sepenuhnya melanggar tradisi, itu akan, sekali lagi, diadakan di Westminster Abbey dan diresmikan oleh Uskup Agung Canterbury.

-Penobatan akan menelan biaya miliaran pound

Seluruh acara akan disiarkan di televisi dan streaming online, dan akan ada pesta di seluruh negeri, seperti setelah pernikahan kerajaan Pangeran William dan Kate Middleton pada tahun 2011.

Sebagai hari libur nasional, pernikahan itu menghilangkan peluang pendapatan £1,2 miliar dan £6 miliar, dan penobatannya akan serupa — di samping biaya langsung bagi pembayar pajak untuk mengadakan acara seremonial Inggris terbesar sejak 1950-an.

-Mata uang baru akan segera dicetak

Mata uang Inggris memuat gambar raja, dan potret Charles sudah dibuat sebagai persiapan. Namun, seluruh stok mata uang tidak akan diganti dalam semalam, tetapi akan memakan waktu beberapa tahun, seperti bagaimana uang kertas dan koin lama secara bertahap dihapus dari peredaran hari ini.

-Lagu kebangsaan Inggris akan berubah.

"God Save The Queen" akan mendapatkan beberapa lirik baru — atau yang lama, lebih tepatnya. Itu akan menjadi "God Save The King," seperti sebelum Ratu Elizabeth II naik takhta.

-Petugas polisi akan membutuhkan seragam baru, juga tentara

Polisi akan membutuhkan lencana baru di helm mereka, yang saat ini menampilkan inisial dan nomor regnal Ratu. Demikian juga, banyak lencana militer akan membutuhkan pembaruan.

-Paspor dan perangko perlu diperbarui

Paspor juga perlu diperbarui — paspor Inggris saat ini "meminta dan mewajibkan atas Nama Yang Mulia semua orang yang berkepentingan untuk mengizinkan pembawanya lewat dengan bebas tanpa izin atau halangan."

-Stempel juga perlu diperbarui untuk menunjukkan kepala raja baru

Bahkan kotak surat akan membutuhkan perubahan. Setelah Ratu dimahkotai, nomor regnalnya, II, menimbulkan kontroversi di Skotlandia, yang juga dia atur, karena tidak pernah ada Elizabeth I Skotlandia. Ketika kotak pos yang bertuliskan sandinya didirikan di Skotlandia, beberapa diserang dan dirusak.

-Ratu akan diabadikan

Plinth keempat di Trafalgar Square London saat ini didedikasikan untuk patung sementara dan karya seni, tetapi mantan Walikota London, Ken Livingstone mengatakan pemahamannya adalah bahwa "plinth keempat disediakan untuk Ratu Elizabeth II."

