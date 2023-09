The Upstairs hingga The Adams Meriahkan Evoria Festival 2023

Memeriahkan Hari Musik Nasional yang jatuh pada 9 Maret 2023, Diplomat Evo berkolaborasi dengan M Bloc Entertainment dan Alive Indonesia menyelenggarakan Evoria Festival & Conference 2023. Festival musik tersebut dimeriahkan oleh beberapa band bintang tamu nasional terkemuka, di antaranya The Upstairs, The Adams, The SIGIT, The Panturas, HMGNC, Perunggu, Bottlesmoker, hingga The Sugar Spun.

Masing-masing bintang tamu ini akan tampil di beberapa panggung Evoria yaitu di M Bloc Live House, Foya, dan Bloc Bar. Silakan cek jadwal mereka di website resmi Evoria.id.

Ini merupakan ajang festival sekaligus konferensi musik populer yang difokuskan bagi para musisi pendatang baru terkurasi dan diadakan selama dua hari di beberapa venue di M Bloc Space, Jakarta Selatan pada Sabtu dan Minggu, 11 - 12 Maret 2023.

"Melalui spirit dan semangat yang sama mendukung regenerasi musisi untuk memajukan industri musik di Indonesia, kami yakin program ini akan terus berlanjut,” ujar Edric Chandra selaku Event Manager Diplomat Evo, Jakarta, Sabtu (11/03/2023).

Kemudian, Festival Musik Evoria menampilkan aksi terbaik dari belasan musisi band pendatang baru yang telah lolos kurasi, mengikuti program inkubasi bersama para profesional industri musik nasional serta telah melakukan tujuh showcase sebelumnya di beberapa venue di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Sejak pertama kali diluncurkan pada November tahun lalu, berhasil terjaring 462 musisi atau band pendatang baru dari berbagai daerah di Indonesia yang ikut mendaftarkan musik mereka. Setelah melalui proses kurasi yang ketat akhirnya kemudian terpilih 10 musisi atau band pendatang baru untuk mengikuti keseluruhan program Evoria yang berjalan selama lebih kurang lima bulan lamanya.

Para pendatang baru terbaik angkatan pertama yang kerap dijuluki “Evoria 10” tersebut adalah Brian Rahmattio (Padang), Egi Virgiawan, Eleanor Whisper (Medan), Milka Eime, Shoki, Virdania, Reyner, Dayze (Medan), Pink Pitch, dan Hippotopia. Mereka diprediksi akan menjadi the next big thing dalam industri musik dalam negeri berikutnya.

"Tidak hanya itu, terdapat pulang para musisi ternama yang akan memberikan tips dan trik dalam berkiprah di dunia musik Tanah Air. Mereka adalah Armand Maulana (vokalis GIGI) yang berbicara tentang “Hidup dari Musik”, Arian 13 (Seringai) yang berbagi materi tentang strategi sukses menjual merchandise band," tambahnya.

Selain itu masih ada David Karto (Synchronize Fest, Demajors) yang akan berbagi tips menembus festival-festival musik ternama, Angkuy yang akan bercerita pengalamannya tur konser keliling dunia bersama Bottlesmoker.

Ada juga Rey Idris Letlora (Manager Pamungkas) yang membagikan tips dan trik menjalankan tur konser secara mandiri. Kemudian Rudolf Dethu (Manager The Hydrant) yang berbagi tips gaya busana dan cara propaganda musik yang efektif, hingga drummer Seringai sekaligus sutradara video musik dari rumah produksi ternama Cerahati, Edy Khemod, yang bakal memberikan arahan terbaik nan ramah di kantong dalam memproduksi video musik bagi bandband independen pendatang baru.